Ungewöhnlicher Fund

Wiener Feuerwehr zieht Würgeschlange aus Auto

Wien
09.08.2025 13:35
Die Würgeschlange war im Motorraum eines Autos entdeckt worden.
Die Würgeschlange war im Motorraum eines Autos entdeckt worden.

Am Freitag um 14 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz der besonderen Art in Wien-Landstraße aus. In der Löwengasse entdeckte man eine Würgeschlange im Motorraum eines Autos. Die Feuerwehr fing das Tier ein und brachte es in Sicherheit.

Der Schreck für den Autobesitzer war groß: Im Motorraum seines Wagens hatte es sich eine Würgeschlange gemütlich gemacht. Die Berufsfeuerwehr rückte zu einem besonderen Einsatz der Tierrettung aus. Mit einer speziellen Zange holten die Einsatzkräfte das Reptil aus dem Fahrzeug und übergaben es an die Tierrettung.

Die Einsatzkräfte konnten die Schlange mittels einer Tierrettungszange aus dem Pkw befreien.
Die Einsatzkräfte konnten die Schlange mittels einer Tierrettungszange aus dem Pkw befreien.

Besitzer der Schlange unbekannt
Eine Sprecherin des Tierquartiers identifizierte die Schlange rasch als Königsboa. Das Tier kam anschließend ins Reptilienzentrum Wien. Wem die Schlange gehört, ist derzeit noch unklar.

