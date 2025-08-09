Wiener Feuerwehr zieht Würgeschlange aus Auto

Der Schreck für den Autobesitzer war groß: Im Motorraum seines Wagens hatte es sich eine Würgeschlange gemütlich gemacht. Die Berufsfeuerwehr rückte zu einem besonderen Einsatz der Tierrettung aus. Mit einer speziellen Zange holten die Einsatzkräfte das Reptil aus dem Fahrzeug und übergaben es an die Tierrettung.