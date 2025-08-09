Wiener Feuerwehr zieht Würgeschlange aus Auto

Am Freitag um 14 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz der besonderen Art in Wien-Landstraße aus. In der Löwengasse entdeckte man eine Würgeschlange im Motorraum eines Autos. Die Feuerwehr fing das Tier ein und brachte es in Sicherheit.
Der Schreck für den Autobesitzer war groß: Im Motorraum seines Wagens hatte es sich eine Würgeschlange gemütlich gemacht. Die Berufsfeuerwehr rückte zu einem besonderen Einsatz der Tierrettung aus. Mit einer speziellen Zange holten die Einsatzkräfte das Reptil aus dem Fahrzeug und übergaben es an die Tierrettung.
Besitzer der Schlange unbekannt
Eine Sprecherin des Tierquartiers identifizierte die Schlange rasch als Königsboa. Das Tier kam anschließend ins Reptilienzentrum Wien. Wem die Schlange gehört, ist derzeit noch unklar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.