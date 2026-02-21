Ihren Durchhalte-Willen konnte Putin nicht brechen

LIVE: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund
Zum vierten Jahrestag des Krieges stattete eine österreichische Delegation um Außenministerin Beate Meinl-Reisinger der Ukraine einen Solidaritätsbesuch ab. Dabei wurde das Ja zum EU-Beitritt wiederholt – „aber mit realistischem Zeitplan“. Die „Krone“ berichtet für Sie aus Kiew.
Mit dem Besuch aus Österreich kam auch ein bisschen Hoffnung in die Ukraine – zwar nicht auf eine Änderung von Putins Kriegskurs oder auf Waffenhilfe, aber zumindest auf ein echtes Tauwetter. In den nächsten Tagen sind Plus-Grade angesagt. Wochenlang hatte das Land unter dem Killerfrost aus dem Osten leiden, nächtelang in der sibirischen Kälte ausharren müssen.
