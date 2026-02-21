Vorteilswelt
„Krone“ aus Kiew

Ihren Durchhalte-Willen konnte Putin nicht brechen

Außenpolitik
21.02.2026 18:00
Trotz großer Trauer um unzählige Kriegsopfer stellen sich die Ukrainer weiter beherzt Putin ...
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger besuchte das gebeutelte Land.
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Zum vierten Jahrestag des Krieges stattete eine österreichische Delegation um Außenministerin Beate Meinl-Reisinger der Ukraine einen Solidaritätsbesuch ab. Dabei wurde das Ja zum EU-Beitritt wiederholt – „aber mit realistischem Zeitplan“. Die „Krone“ berichtet für Sie aus Kiew.

Mit dem Besuch aus Österreich kam auch ein bisschen Hoffnung in die Ukraine – zwar nicht auf eine Änderung von Putins Kriegskurs oder auf Waffenhilfe, aber zumindest auf ein echtes Tauwetter. In den nächsten Tagen sind Plus-Grade angesagt. Wochenlang hatte das Land unter dem Killerfrost aus dem Osten leiden, nächtelang in der sibirischen Kälte ausharren müssen.

Außenpolitik
21.02.2026 18:00
