Ihren Durchhalte-Willen konnte Putin nicht brechen

Mit dem Besuch aus Österreich kam auch ein bisschen Hoffnung in die Ukraine – zwar nicht auf eine Änderung von Putins Kriegskurs oder auf Waffenhilfe, aber zumindest auf ein echtes Tauwetter. In den nächsten Tagen sind Plus-Grade angesagt. Wochenlang hatte das Land unter dem Killerfrost aus dem Osten leiden, nächtelang in der sibirischen Kälte ausharren müssen.