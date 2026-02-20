Pflegerin bei Home Invasion gefesselt und verletzt

Während Frau Holle das Land in eine weiße Decke hüllte, wurde in Asten ein schweres Verbrechen begangen: In einem Einfamilienhaus wurde eine Pflegerin (40) bei einer Home Invasion leicht verletzt. Die maskierten Täter flohen mit einem Tresor voller Bargeld, Schmuck und Goldmünzen in die Nacht.
Drei bislang unbekannte Täter drangen am 19. Februar 2026 gegen 2 Uhr auf
unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in Asten ein. Zu diesem
Zeitpunkt befand sich ein Ehepaar im Alter von 79 und 83 Jahren, sowie eine
rumänische Pflegekraft im Alter von 40 Jahren in ihren Schlafräumlichkeiten,
wobei das Ehepaar im Erdgeschoss und die 40-Jährige im 1. Stock schlief.
Die mit Sturmhauben maskierten Täter überwältigten die 40-Jährige in ihrem Zimmer und fesselten sie. Daraufhin raubten sie den Tresor der Familie aus dem Erdgeschoss.
Pflegekraft gefesselt
Die 79-Jährige fand die gefesselte, leicht verletzte Pflegekraft in den
Morgenstunden, befreite sie und verständigte über Notruf die Polizei. Die 79-
Jährige musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Täter flüchteten mit Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.
