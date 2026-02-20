Pflegerin bei Home Invasion gefesselt und verletzt

Drei bislang unbekannte Täter drangen am 19. Februar 2026 gegen 2 Uhr auf

unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in Asten ein. Zu diesem

Zeitpunkt befand sich ein Ehepaar im Alter von 79 und 83 Jahren, sowie eine

rumänische Pflegekraft im Alter von 40 Jahren in ihren Schlafräumlichkeiten,

wobei das Ehepaar im Erdgeschoss und die 40-Jährige im 1. Stock schlief.