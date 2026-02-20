Kein Spenderherz für Buben (2): „Lasst ihn gehen“

Die Ankündigung erfolgte live im italienischen Fernsehen. Mama Patrizia wird bei diesem schwierigsten Schritt von ihrem Anwalt begleitet: „Wir haben beschlossen, das Kind bis zum Ende seines Lebens zu begleiten. Es handelt sich nicht um Sterbehilfe, sondern um eine klinische Therapie, die nicht auf Heilung, sondern auf Linderung der Leiden abzielt.“ Nach zwei Monaten des Leidens kommt nun die schmerzhafteste Entscheidung: das Kind gehen zu lassen, dem am 23. Dezember im Krankenhaus Monaldi in Neapel ein beschädigtes Herz transplantiert wurde. Damit schwindet auch Patrizias letzte Hoffnung, ihren „kleinen Kämpfer“, der seit zwei Monaten an Maschinen angeschlossen ist, nach Hause zu holen. Während der Anwalt erklärt, wie es zu dieser Situation gekommen ist, kann Mama Patrizia ihre Tränen nicht zurückhalten.