Skicross der Frauen: Das Finale ab 12 Uhr LIVE

20.02.2026 05:02
Christina Födermayr
Christina Födermayr(Bild: APA/ APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Skicross der Frauen bei Olympia! Das Finale – mit den Österreicherinnen Sonja Gigler, Katrin Ofner und Christina Födermayr – beginnt um 12 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Rennen!

