Lawinenserie: Mehrere Verschüttete im Paznauntal

Zwei gerettet

Lawineneinsätze liefen zudem auch im Zillertal. „Es wurden zwei Verschüttete in Hochfügen gemeldet“, so die Leitstelle Tirol. Die Bergrettungen Jenbach und Kramsach standen im Einsatz und die Libelle Tirol. Laut neuesten Infos wurde eine Person ausgegraben. Der Sportler sei ansprechbar. Laut Leitstelle wird nun doch kein zweiter Verschütteter mehr befürchtet, dennoch macht die Bergrettung noch eine Nachsuche. Der Verschüttete von Aschau sei inzwischen befreit.