Gefahrenstufe 4 von 5

Lawinenserie: Mehrere Verschüttete im Paznauntal

Tirol
20.02.2026 11:26
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Peter Freiberger
Porträt von Martin Oberbichler
Von Peter Freiberger und Martin Oberbichler

In Fiss im Tiroler Oberinntal, im Zillertal und in Nauders liefen nach Lawinenabgängen Rettungseinsätze. Zunächst waren sechs Personen als verschüttet gemeldet. Die Einsätze sind inzwischen beendet, alle Opfer sind befreit. Mittlerweile gibt es aber bereits Alarm in Alpbach. In Kappl im Paznauntal gibt es laut Polizei mehrere Verschüttete.

0 Kommentare

In Fiss gab es laut der Leitstelle Tirol Lawinenalarm im freien Skigebiet. Das Unglück passierte gegen11.45 Uhr nördlich der 12er Sportiv-Piste.  Hubschrauber sowie die Bergrettungen Fiss und Ried sowie Hundeführer standen im Einsatz. Wie sich herausstellte, war – entgegen der Meldungen – doch niemand in der Lawine.

Zwei gerettet
Lawineneinsätze liefen zudem auch im Zillertal. „Es wurden zwei Verschüttete in Hochfügen gemeldet“, so die Leitstelle Tirol. Die Bergrettungen Jenbach und Kramsach standen im Einsatz und die Libelle Tirol. Laut neuesten Infos wurde eine Person ausgegraben. Der Sportler sei ansprechbar. Laut Leitstelle wird nun doch kein zweiter Verschütteter mehr befürchtet, dennoch macht die Bergrettung noch eine Nachsuche. Der Verschüttete von Aschau sei inzwischen befreit.

Opfer von Nauders geborgen
Auch in Nauders ist eine Lawine abgegangen sein – unterhalb des Piengkopfs in der Umgebung des Skigebiets. Auch dort wurde eine Person laut Erstmeldung verschüttet. Der Notarzthubschrauber Robin 3 und die Bergrettung Nauders stehen im Einsatz. Die Leitstellle gab gegenüber der „Krone“ bekannt, dass die Person geborgen sei. Über den Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Reanimation in Alpbach

Der aktuellste Einsatz läuft derzeit in Alpbach (Bezirk Kufstein). Dort erfasste ein Schneebrett drei Wintersportler. Die Lawine ging im Bereich Schatzberg Richtung Alpbach im freien Gelände ab. Dem Vernehmen nach ist eine Person befreit, musste jedoch reanimiert werden.

Großalarm in Kappl
Noch keine Details gibt es zum gerade gemeldeten Lawinenabgang in Kappl im Paznauntal. Ersten Informationen zufolge soll es allerdings gleich mehrere Verschüttete geben. Ein Großeinsatz läuft.

(Bild: Land Tirol)

Große Gefahrenstufe in Tirol
Durch die vielen Neuschneemengen steigt auch die Lawinengefahr auf den Bergen. Während unter der Waldgrenze in fast allen Teilen Tirols Stufe 2 (von 5) herrscht, steigt die Gefahr darüber enorm an. Laut dem Lawinenreport des Landes Tirol liegt diese in vielen Teilen bei Stufe 4 – und damit groß.

Lesen Sie auch:
Im Lechtal wurde ein Bus von einer Lawine erfasst (li.), in Sölden stürzte ein Fahrzeug nach ...
Schneechaos in Tirol
Bus von Lawine erfasst, Absturz nach Pflug-Crash
20.02.2026
Reanimation erfolglos
Berg-Drama: Schon drei Tote nach Lawinenabgängen
18.02.2026
Vater ohne LVS-Gerät
Lawinendrama entpuppt sich als Familientragödie
20.02.2026

Lawinen sorgten am Vormittag bzw. den Morgenstunden für Einsätze. So etwa im Lechtal, wo ein Bus von einer Lawine erfasst und von der Straße geschoben wurde. Auch die Tage zuvor war die Gefahr hoch. Wie ausführlich berichtet, verunglückten zwei Personen in Tirols Bergen bei Lawinenunglücken am Mittwoch tödlich. Ein Alpinist aus den Niederlanden  hatte dabei keinen Lawinen-Pieps dabei.

Tirol
20.02.2026 11:26
Tirol

