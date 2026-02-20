Graz „verschenkt“ in letzter Sekunde den Sieg!

Die Formkurve der Grazer zeigt in der Handball Liga Austria weiter nach oben. Im Heimspiel gegen Linz sah man schon wie der sichere Sieger aus, allerdings musste man in letzter Sekunde noch einen Treffer hinnehmen. Wir haben den kompletten 13. Spieltag der HLA noch einmal mit Graz-Obmann Schweighofer Revue passieren lassen.