Zu viel Schnee! Rapid II gegen Salzburg abgesagt

Schnee und Fußball – was alleine oftmals für Spiel, Spaß, Freude und Spannung sorgt, ist kaum einmal sinnvoll zu kombinieren! So auch in Österreichs 2. Liga, in der wegen des großen Winter-Comebacks heute Abend gleich drei Partien abgesagt werden müssen …
Die Witterungsbedingungen lassen die Durchführung von folgenden Partien nicht zu:
Was Ersatztermine anbelangt, wird die Bundesliga dazu „ehestmöglich“ Informationen bekannt geben.
Maximal zwei Partien am heutigen Freitag
Damit finden höchstens zwei Partien am Freitag statt. Die Vienna versucht alles, damit der Platz auf der Hohen Warte vom Schnee geräumt wird, um gegen Tabellenführer SKN St. Pölten (20.30 Uhr) antreten zu können. Fix stattfinden wird das Heimspiel von Austria Lustenau gegen Kapfenberg. „Aufgrund behördlicher Anweisungen sind die Parkplätze im Rheinvorland heute leider gesperrt. Bitte weicht auf Parkmöglichkeiten im Lustenauer Zentrum aus“, verlautete der Klub.
Bundesliga-Duell Rapid gegen WAC nicht gefährdet
Apropos Rapid: Das für Samstag angesetzte Spiel der Einser-Mannschaft der Grün-Weißen gegen den Wolfsberger AC soll wie geplant stattfinden. Aktuell würden, so heißt es vonseiten der Rapidler, „alle verfügbaren Kräfte für die Schneeräumung am Gelände des Allianz Stadions mobilisiert“ werden. Zudem verspreche der Wetterbericht für morgen deutlich bessere Bedingungen ...
