Zu viel Schnee! Rapid II gegen Salzburg abgesagt

Maximal zwei Partien am heutigen Freitag

Damit finden höchstens zwei Partien am Freitag statt. Die Vienna versucht alles, damit der Platz auf der Hohen Warte vom Schnee geräumt wird, um gegen Tabellenführer SKN St. Pölten (20.30 Uhr) antreten zu können. Fix stattfinden wird das Heimspiel von Austria Lustenau gegen Kapfenberg. „Aufgrund behördlicher Anweisungen sind die Parkplätze im Rheinvorland heute leider gesperrt. Bitte weicht auf Parkmöglichkeiten im Lustenauer Zentrum aus“, verlautete der Klub.