Tragischer Fehler
Falsches Eis: Spenderherz für Buben (2) „erfroren“
Ein schwerkranker Bub hoffte in Italien, ein Spenderherz zu bekommen: Ein tragischer Fehler beim Transport führte jedoch dazu, dass dieses irreparabel geschädigt wurde. Statt normalem Eis wurde Trockeis verwendet – das Organ kam dadurch „erfroren“ an.
Der Zweijährige ist bereits von klein auf in Behandlung – vor Kurzem wurde ein Spenderherz für das Kind aus Neapel gefunden. Dieses stammte von einem vierjährigen Buben, der in einem Schwimmbad in Südtirol ertrunken war. Das Organ passte sowohl von der Größe als auch von der Blutgruppe. In Neapel wurde alles für die Transplantation vorbereitet.
Doch als das Organ nach einer Reise von 800 Kilometern dort ankam, mussten die Ärzte einen Schock erleben: Das Spenderherz in der Kühlbox war unbrauchbar. Es war in Trockeneis gepackt. Aufgrund der der Temperatur von etwa minus 78 Grad Celsius wurde das Organ beschädigt.
Transport sollte bei vier bis acht Grad erfolgen
Normalerweise befindet sich das Herz bei solchen Transporten zum Beispiel in einem Beutel mit steriler Konservierungslösung. Diese wird von außen durch herkömmliches Eis – meistens Eiswürfel oder Crushed Ice – gekühlt. Ziel ist es, das Herz auf eine Temperatur zwischen vier und acht Grad abzukühlen, um den Stoffwechsel zu verlangsamen.
Die Eltern des kleinen Buben seien nach der gescheiterten Transplantation verzweifelt, hieß es. Das Kind liegt nun nach wie vor im Krankenhaus und muss auf ein neues Ersatzorgan warten.
Zwei Staatsanwaltschaften ermitteln
Die Staatsanwaltschaften in Neapel und Bozen – wo das Herz entnommen wurde – leiteten Ermittlungen ein, wie es zu dem Fehler kommen konnte. Zudem läuft eine interne Untersuchung. Das Krankenhaus in Bozen verwies darauf, dass es nur für die Entnahme des Spenderherzens zuständig gewesen sei. Für die „adäquate Konservierung“ sei Neapel verantwortlich gewesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.