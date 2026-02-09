Falsches Eis: Spenderherz für Buben (2) „erfroren“

Der Zweijährige ist bereits von klein auf in Behandlung – vor Kurzem wurde ein Spenderherz für das Kind aus Neapel gefunden. Dieses stammte von einem vierjährigen Buben, der in einem Schwimmbad in Südtirol ertrunken war. Das Organ passte sowohl von der Größe als auch von der Blutgruppe. In Neapel wurde alles für die Transplantation vorbereitet.