Bub (2) in Neapel lebte vor Eingriff „fast normal“

„Mein Sohn führte ein fast normales Leben. Er nahm Medikamente, spielte und aß regelmäßig. Jetzt liegt er seit Wochen im künstlichen Koma und schwebt in Lebensgefahr“, sagte die Mutter zur italienischen Zeitung „Il Mattino“. Der kleine Bub leidet an einem schweren Herzfehler, der bereits im Alter von vier Monaten diagnostiziert wurde. Deshalb wurde seit längerer Zeit ein Ersatzorgan gesucht. Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass ein vier Jahre alter Bub in Südtirol in einem Schwimmbad ertrunken sei, und dessen Herz genutzt werden könne.