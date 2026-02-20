Trainerdiskussion? Das sagt WAC-Boss Riegler dazu!

Deutsche triumphiert! Enttäuschung für ÖSV-Damen
Olympia-Skicross
Vorm „Spiel der letzten Chance“ bei Rapid am Samstag fasste WAC-Boss Dietmar Riegler am Donnerstag seine Spieler her – und nahm auch Stellung zu Trainer Ismail Atalan!
Klubchef Dietmar Riegler ist weit davon entfernt die Ära Kühbauer zu glorifizieren („Auch da war nicht immer alles wunderbar, auch da gab’s mitunter Probleme“) – was aber nach der Flucht des Burgenländers aus Wolfsberg folgte, gleicht einer Talfahrt ohne Ende:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.