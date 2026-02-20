Soll Österreich Olympia 2046 austragen?

Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Welt. Immer wieder wird darüber diskutiert, welche Städte und Länder den Mut und die Mittel haben, dieses Mega-Event auszurichten. Auch in Österreich flammt die Debatte regelmäßig auf. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Soll Österreich sich als Gastgeber für die Olympischen Spiele 2046 bewerben?“
Wäre eine Bewerbung eine große Chance für Sport, Wirtschaft und Tourismus oder ein finanzielles Risiko mit ungewissem Ausgang? Verfügt Österreich über die nötige Infrastruktur, oder müssten milliardenschwere Investitionen getätigt werden? Überwiegen für Sie die internationale Strahlkraft und die Begeisterung im Land, oder stehen Nachhaltigkeit, Kosten und langfristiger Nutzen im Vordergrund Ihrer Überlegungen?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
