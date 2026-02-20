Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Soll Österreich Olympia 2046 austragen?

Community
20.02.2026 11:43
Kann sich Österreich leisten die olympischen Spiele auszutragen?
Kann sich Österreich leisten die olympischen Spiele auszutragen?(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)

Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Welt. Immer wieder wird darüber diskutiert, welche Städte und Länder den Mut und die Mittel haben, dieses Mega-Event auszurichten. Auch in Österreich flammt die Debatte regelmäßig auf. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Soll Österreich sich als Gastgeber für die Olympischen Spiele 2046 bewerben?“

0 Kommentare

Wäre eine Bewerbung eine große Chance für Sport, Wirtschaft und Tourismus oder ein finanzielles Risiko mit ungewissem Ausgang? Verfügt Österreich über die nötige Infrastruktur, oder müssten milliardenschwere Investitionen getätigt werden? Überwiegen für Sie die internationale Strahlkraft und die Begeisterung im Land, oder stehen Nachhaltigkeit, Kosten und langfristiger Nutzen im Vordergrund Ihrer Überlegungen?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
20.02.2026 11:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
416.620 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
161.422 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
131.170 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1718 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1441 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Fast wie damals: Wie ändert der Schnee Ihr Gemüt?
Diskutieren Sie mit!
Falco-Statue: Wer verdient ebenfalls ein Denkmal?
Diskutieren Sie mit!
Aschermittwochs-Reden: Wer hat Sie überzeugt?
Frage des Tages
Soll Parkregelung für Ukrainer auslaufen?
Diskutieren Sie mit!
Energydrinks: Wie gehen Sie mit der Gefahr um?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf