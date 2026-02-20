Soll Österreich Olympia 2046 austragen?

Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Welt. Immer wieder wird darüber diskutiert, welche Städte und Länder den Mut und die Mittel haben, dieses Mega-Event auszurichten. Auch in Österreich flammt die Debatte regelmäßig auf. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Soll Österreich sich als Gastgeber für die Olympischen Spiele 2046 bewerben?“