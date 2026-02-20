Graz-Wahl: Heute verkündet Elke Kahr den Termin

Die KPÖ in der Favoritenrolle

Kahr schmiedete 2021 eine Koalition mit den damals ebenfalls erstarkten Grünen und der SPÖ, die unter zehn Prozent fiel und damit keinen Platz in der Stadtregierung mehr hat. Ein Linksbündnis also, an dem sich die Opposition, insbesondere die ÖVP, seit Jahren reibt – etwa bei den Themen Verkehr und Innenstadt. Ein teilweise peinliches politisches Hickhack von beiden Seiten ist in Graz leider Standard geworden.