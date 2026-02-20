Graz-Wahl: Heute verkündet Elke Kahr den Termin

Es ist soweit: Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) wird heute Vormittag bekannt geben, wann die Gemeinderatswahl stattfinden wird. Regulär wäre sie für den Herbst vorgesehen – spekuliert wurde aber bis zuletzt auch über eine Vorverlegung auf den Juni.
Die Grazer Gemeinderatswahl 2021 sorgte für Aufsehen weit über Österreich hinaus: Die KPÖ unter Elke Kahr eroberte mit knapp 29 Prozent der Stimmen den ersten Platz und stürzte damit die haushoch favorisierte ÖVP, die beinahe zwölf Prozentpunkte verlor. „Jetzt muss ich erst einmal eine rauchen gehen“, sagte Kahr damals in einer ersten Reaktion. ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl trat noch am Wahlabend zurück.
Eine kommunistische Bürgermeisterin mitten in Mitteleuropa – wie kann das sein, fragten sich viele? Nun, das Feld hatte die KPÖ schon Jahrzehnte davor aufbereitet: mit dem bedingungslosen Fokus auf Sozial- und Wohnpolitik. Image statt Ideologie, das macht sie auch für Bürgerliche wählbar in einer Stadt, die sich politisch nicht einordnen lässt und bei jeder Wahl einer Wundertüte gleicht.
Die KPÖ in der Favoritenrolle
Kahr schmiedete 2021 eine Koalition mit den damals ebenfalls erstarkten Grünen und der SPÖ, die unter zehn Prozent fiel und damit keinen Platz in der Stadtregierung mehr hat. Ein Linksbündnis also, an dem sich die Opposition, insbesondere die ÖVP, seit Jahren reibt – etwa bei den Themen Verkehr und Innenstadt. Ein teilweise peinliches politisches Hickhack von beiden Seiten ist in Graz leider Standard geworden.
Die Koalition hielt die volle Periode (in Graz keine Selbstverständlichkeit), Kahr entschied sich im Vorjahr, nochmals als Spitzenkandidaten anzutreten. Alle von den einzelnen Parteien nach außen gespielten Umfragen sehen sie als Favoritin – das heißt aber in Graz wenig.
Was für Herbst und was für Juni spricht
Heute Vormittag wird die Kommunistin verkünden, wann gewählt wird. Darüber wird seit Wochen spekuliert. Für den Herbst spricht, dass man Projekte wie die überarbeitete Stadion-Machbarkeitsstudie noch halbwegs in Ruhe abarbeiten könnte und dass die KPÖ laut Insidern schon Plakatflächen für September gebucht haben soll.
Mit einem Termin im Juni wäre der Überraschungseffekt auf Kahrs Seite. Die NEOS haben noch nicht mal einen Spitzenkandidaten, die FPÖ muss ihre neue Nummer 1, René Apfelknab, erst bekannt machen. Zudem sind im Juni wohl mehr Studenten in der Stadt. Die Entscheidung fällt um 10.30 Uhr.
