Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Juni oder Herbst?

Graz-Wahl: Heute verkündet Elke Kahr den Termin

Steiermark
20.02.2026 08:19
Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr stellt sich noch einmal der Wahl.
Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr stellt sich noch einmal der Wahl.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Es ist soweit: Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) wird heute Vormittag bekannt geben, wann die Gemeinderatswahl stattfinden wird. Regulär wäre sie für den Herbst vorgesehen – spekuliert wurde aber bis zuletzt auch über eine Vorverlegung auf den Juni. 

0 Kommentare

Die Grazer Gemeinderatswahl 2021 sorgte für Aufsehen weit über Österreich hinaus: Die KPÖ unter Elke Kahr eroberte mit knapp 29 Prozent der Stimmen den ersten Platz und stürzte damit die haushoch favorisierte ÖVP, die beinahe zwölf Prozentpunkte verlor. „Jetzt muss ich erst einmal eine rauchen gehen“, sagte Kahr damals in einer ersten Reaktion. ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl trat noch am Wahlabend zurück.

Eine kommunistische Bürgermeisterin mitten in Mitteleuropa – wie kann das sein, fragten sich viele? Nun, das Feld hatte die KPÖ schon Jahrzehnte davor aufbereitet: mit dem bedingungslosen Fokus auf Sozial- und Wohnpolitik. Image statt Ideologie, das macht sie auch für Bürgerliche wählbar in einer Stadt, die sich politisch nicht einordnen lässt und bei jeder Wahl einer Wundertüte gleicht.

(Bild: Krone KREATIV)

Die KPÖ in der Favoritenrolle
Kahr schmiedete 2021 eine Koalition mit den damals ebenfalls erstarkten Grünen und der SPÖ, die unter zehn Prozent fiel und damit keinen Platz in der Stadtregierung mehr hat. Ein Linksbündnis also, an dem sich die Opposition, insbesondere die ÖVP, seit Jahren reibt – etwa bei den Themen Verkehr und Innenstadt. Ein teilweise peinliches politisches Hickhack von beiden Seiten ist in Graz leider Standard geworden.

Die Koalition hielt die volle Periode (in Graz keine Selbstverständlichkeit), Kahr entschied sich im Vorjahr, nochmals als Spitzenkandidaten anzutreten. Alle von den einzelnen Parteien nach außen gespielten Umfragen sehen sie als Favoritin – das heißt aber in Graz wenig. 

Lesen Sie auch:
Wann wird in Graz gewählt? Elke Kahr will sich bald entscheiden. 
KPÖ-Kahr pokert noch
Was in Graz für einen Wahltermin im Herbst spricht
23.01.2026
Neue Graz-Umfrage
Kahr liegt klar voran – doch Vorsicht ist geboten
19.02.2026

Was für Herbst und was für Juni spricht
Heute Vormittag wird die Kommunistin verkünden, wann gewählt wird. Darüber wird seit Wochen spekuliert. Für den Herbst spricht, dass man Projekte wie die überarbeitete Stadion-Machbarkeitsstudie noch halbwegs in Ruhe abarbeiten könnte und dass die KPÖ laut Insidern schon Plakatflächen für September gebucht haben soll.

Mit einem Termin im Juni wäre der Überraschungseffekt auf Kahrs Seite. Die NEOS haben noch nicht mal einen Spitzenkandidaten, die FPÖ muss ihre neue Nummer 1, René Apfelknab, erst bekannt machen. Zudem sind im Juni wohl mehr Studenten in der Stadt. Die Entscheidung fällt um 10.30 Uhr. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.02.2026 08:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
370.260 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
159.199 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
118.422 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1691 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1262 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf