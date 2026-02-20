„Als Trump gewählt wurde, wollte ich resignieren“

„OÖ-Krone“: Sie haben Politik so betrieben, dass zweimal gesundheitliche Grenzen überschritten wurden. Fehlt sie Ihnen?

Rudolf Anschober: In einem gewissen Sinn schon: wenn ich glaube, dass etwas anders laufen sollte und ich das Gefühl habe: „Das würde ich jetzt gerne selbst entscheiden.“ Gerade zu sehen, wie sich in Oberösterreich der positive, engagierte Energiekurs gedreht hat – das tut weh. Gleichzeitig ist es aber eine totale Verbesserung meiner Lebenssituation.