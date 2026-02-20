„Als Trump gewählt wurde, wollte ich resignieren“

Statt wegen des US-Präsidenten zu resignieren, machte sich Ex-Minister Rudolf Anschober aber doch auf die Suche nach dem Positiven in der Welt. Was er fand, steht in seinem neuen Buch. Der Parteipolitik hat er nach seinem Rücktritt 2021 abgeschworen. Aber wer weiß? 2028 wird ein neuer Bundespräsident gewählt …
„OÖ-Krone“: Sie haben Politik so betrieben, dass zweimal gesundheitliche Grenzen überschritten wurden. Fehlt sie Ihnen?
Rudolf Anschober: In einem gewissen Sinn schon: wenn ich glaube, dass etwas anders laufen sollte und ich das Gefühl habe: „Das würde ich jetzt gerne selbst entscheiden.“ Gerade zu sehen, wie sich in Oberösterreich der positive, engagierte Energiekurs gedreht hat – das tut weh. Gleichzeitig ist es aber eine totale Verbesserung meiner Lebenssituation.
