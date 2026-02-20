Wien: Mann will helfen, mit Messer attackiert

Drei Frauen gerieten gegen 18 Uhr laut ersten Ermittlungen in einen lautstarken Streit. Ein 29-jähriger Algerier beobachtete das Geschehen und wollte helfen, um die Auseinandersetzung zu schlichten. Plötzlich näherte sich ein Mann, der mit den Kontrahentinnen laut Polizei in Verbindung stand, und soll den Streitschlichter mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt der 29-Jährige Verletzungen am Kopf.