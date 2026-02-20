Vorteilswelt
Angriff in Verbotszone

Wien: Mann will helfen, mit Messer attackiert

Wien
20.02.2026 12:06
Der 29-Jährige wurde Zeuge eines Streits und wollte helfen. Dafür kassierte er eine blutige ...
Der 29-Jährige wurde Zeuge eines Streits und wollte helfen. Dafür kassierte er eine blutige Attacke mit einem Messer.(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten in der Waffenverbotszone am Keplerplatz in Wien soll ein Mann einen 29-jährigen Zeugen am Donnerstagabend mit einem Messer angegriffen haben. Der Algerier wollte zuvor lediglich helfen und einen Streit zwischen drei Frauen schlichten.

0 Kommentare

Drei Frauen gerieten gegen 18 Uhr laut ersten Ermittlungen in einen lautstarken Streit. Ein 29-jähriger Algerier beobachtete das Geschehen und wollte helfen, um die Auseinandersetzung zu schlichten. Plötzlich näherte sich ein Mann, der mit den Kontrahentinnen laut Polizei in Verbindung stand, und soll den Streitschlichter mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt der 29-Jährige Verletzungen am Kopf.

Frauen und Angreifer auf der Flucht
Weder die Frauen noch der Angreifer leisteten Hilfe und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Spital gebracht. Laut Polizeibericht besteht keine Lebensgefahr.

Das Motiv des Streits war den Ermittlern zufolge zunächst unklar. Nicht ausgeschlossen wurde, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gehandelt hat.

Wien
20.02.2026 12:06
Wien
