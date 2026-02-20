Japan sieht ohne China-Wende „keine Zukunft“

Takaichi hat ihre Äußerung zwar nicht zurückgenommen, sie aber später relativiert, indem sie Japans Position zur „Ein-China-Politik“ (Wer diplomatische Beziehungen mit Volksrepublik haben will, darf nicht auf Taiwan als souveränen Staat anerkennen) bekräftigte. Zugleich warf sie China am 19. Jänner vor, „Militärübungen rund um Taiwan“ abzuhalten und durch die Kontrolle wichtiger Lieferketten wirtschaftlichen Zwang auszuüben. Teile Chinas waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts japanisch besetzt.