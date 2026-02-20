„Dreifacher“ Lamparter und die Rückkehr des Hundes

Österreich kann sich über Medaille Nummer 18 freuen! Johannes Lamparter krönt seine Leistung mit Partner Stefan Rettenegger bei den Olympischen Spielen nach zwei Silbermedaillen nun auch mit Bronze im Teamsprint-Bewerb. Und ein alter Bekannter kehrte auf die Loipe zurück – der Hund Nazgul stahl den Athleten die Show. Mehr darüber im Video.