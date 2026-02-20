Michelangelo soll Werke gar nicht verbrannt haben

Der Maler ließ seine Arbeiten vor seinem Ableben 1564 an einen geheimen Ort bringen, um sie vor Zugriffen zu schützen, geht aus den Dokumenten hervor. Als der Künstler am 18. Februar 1564 in Rom starb, fand ein Notar in seinem Haus nur wenige Werke vor. Der Großteil sei bereits zuvor ausgelagert worden, heißt es in der Studie. Damit widerspricht die Forscherin der lange verbreiteten Darstellung, Michelangelo habe Hunderte Zeichnungen und Modelle eigenhändig zerstört. Mindestens 20 bisher unbekannte oder nicht eindeutig zugeordnete Werke könnten demnach dem Meister zugeschrieben werden, so das römische Blatt „Il Messaggero“. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, müsste ein zentrales Kapitel der Kunstgeschichte neu geschrieben werden.