Ukrainer fordern Eröffnung ohne Ukraine-Flagge!

„Wenn wir nicht hinfahren, dann ...“

Zuvor hatte die Ukraine bereits über Sportminister Matwij Bidnyj angekündigt, die Eröffnungsveranstaltung zu boykottieren. An den Wettbewerben werden die ukrainischen Athleten jedoch teilnehmen. „Wenn wir nicht hinfahren, dann bedeutet das, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin einen Sieg über die ukrainischen Paralympics-Athleten, über die Ukraine erringt. Das wird es nicht geben!“, sagte der Präsident des ukrainischen Behindertensportverbands Walerij Suschkewytsch dem Sender Hromadske. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.