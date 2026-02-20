Vorteilswelt
Ukrainer fordern Eröffnung ohne Ukraine-Flagge!

Olympia
20.02.2026 11:41
Die Fahne der Ukraine soll nach dem Willen der Ukrainer bei der Eröffnung der Paralympics nicht ...
Die Fahne der Ukraine soll nach dem Willen der Ukrainer bei der Eröffnung der Paralympics nicht wehen ...(Bild: APA/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Paralympische Komitee der Ukraine hat nun auch offiziell einen Boykott der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics angekündigt!

In einer Mitteilung forderte das Komitee außerdem, dass die ukrainische Flagge dort nicht verwendet wird. Das Komitee teilte mit, „empört über die zynische Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees“ zu sein, dass sechs Sportler aus Russland und vier aus Belarus mit eigener Flagge und Hymne zu den Spielen zugelassen wurden.

„... getränkt mit dem Blut der Zivilbevölkerung der Ukraine!“
„Man muss sich bewusst machen, dass Russland, das heute ukrainische Gebiete besetzt hält, massiv Zivilisten tötet [...] und sofort seine Flagge, getränkt mit dem Blut der Zivilbevölkerung der Ukraine, auf den von ihm eroberten Gebieten hisst“, erklärte das Nationale Paralympische Komitee der Ukraine. Es sei genau diese Flagge, die das Internationale Paralympische Komitee bei den paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina dAmpezzo zu hissen erlaubt.

Wladyslaw Heraskewytsch (re.) nimmt einen Orden von Präsident Wolodymyr Selenskyj entgegen.
Bei Olympia gesperrt
Helm-Affäre: Ukrainer erhält Orden von Selenskyj
14.02.2026

 „Wenn wir nicht hinfahren, dann ...“
Zuvor hatte die Ukraine bereits über Sportminister Matwij Bidnyj angekündigt, die Eröffnungsveranstaltung zu boykottieren. An den Wettbewerben werden die ukrainischen Athleten jedoch teilnehmen. „Wenn wir nicht hinfahren, dann bedeutet das, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin einen Sieg über die ukrainischen Paralympics-Athleten, über die Ukraine erringt. Das wird es nicht geben!“, sagte der Präsident des ukrainischen Behindertensportverbands Walerij Suschkewytsch dem Sender Hromadske. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.

Olympia
20.02.2026 11:41
