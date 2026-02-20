Ukrainer fordern Eröffnung ohne Ukraine-Flagge!

Das Paralympische Komitee der Ukraine hat nun auch offiziell einen Boykott der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics angekündigt!
In einer Mitteilung forderte das Komitee außerdem, dass die ukrainische Flagge dort nicht verwendet wird. Das Komitee teilte mit, „empört über die zynische Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees“ zu sein, dass sechs Sportler aus Russland und vier aus Belarus mit eigener Flagge und Hymne zu den Spielen zugelassen wurden.
„... getränkt mit dem Blut der Zivilbevölkerung der Ukraine!“
„Man muss sich bewusst machen, dass Russland, das heute ukrainische Gebiete besetzt hält, massiv Zivilisten tötet [...] und sofort seine Flagge, getränkt mit dem Blut der Zivilbevölkerung der Ukraine, auf den von ihm eroberten Gebieten hisst“, erklärte das Nationale Paralympische Komitee der Ukraine. Es sei genau diese Flagge, die das Internationale Paralympische Komitee bei den paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina dAmpezzo zu hissen erlaubt.
„Wenn wir nicht hinfahren, dann ...“
Zuvor hatte die Ukraine bereits über Sportminister Matwij Bidnyj angekündigt, die Eröffnungsveranstaltung zu boykottieren. An den Wettbewerben werden die ukrainischen Athleten jedoch teilnehmen. „Wenn wir nicht hinfahren, dann bedeutet das, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin einen Sieg über die ukrainischen Paralympics-Athleten, über die Ukraine erringt. Das wird es nicht geben!“, sagte der Präsident des ukrainischen Behindertensportverbands Walerij Suschkewytsch dem Sender Hromadske. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.