LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria

Die drittplatzierte Austria greift hingegen nach der Tabellenführung. „Wir wollen dort anschließen, wo wir in den letzten Spielen aufgehört haben und die nächsten drei Punkte einfahren, um uns oben festzusetzen“, meinte Verteidiger Philipp Wiesinger. „Altach ist in der Formtabelle weit vorne angesiedelt, wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um dort zu gewinnen“, sagte Austria-Coach Stephan Helm.