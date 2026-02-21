LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria

20. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den FK Austria Wien. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Eine intensive Partie verspricht das Duell im Schnabelholz zwischen Gastgeber SCR Altach und dem FK Austria Wien. Die Rheindörfler erbrachten nach der Winterpause mit dem Sieg im Cup gegen Sturm, einem Dreier gegen Blau-Weiß und einem Remis in Hartberg ihren Formnachweis bereits – die „Veilchen“ wiederum können 2:0-Siege gegen Salzburg und Rapid vorweisen.
„Eines der Topteams in Österreich!“
„Qualitativ ist es eines der Topteams in Österreich“, sagte SCR-Coach Ognjen Zaric, auf dessen Team Highlight-Wochen warten. Nach der Austria folgt ein weiteres Heimspiel gegen Rapid, dann das Cup-Halbfinale bei RB Salzburg und schließlich die Reise zu Meister Sturm.
Auf die Top-6 schielen die Altacher daher nicht. „Das sind Bretter, die auf uns zukommen“, sagte Zaric, der vor „Fantasien“ warnte. Ganz oben stehe der Klassenerhalt.
Die drittplatzierte Austria greift hingegen nach der Tabellenführung. „Wir wollen dort anschließen, wo wir in den letzten Spielen aufgehört haben und die nächsten drei Punkte einfahren, um uns oben festzusetzen“, meinte Verteidiger Philipp Wiesinger. „Altach ist in der Formtabelle weit vorne angesiedelt, wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um dort zu gewinnen“, sagte Austria-Coach Stephan Helm.
