Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria

Bundesliga
21.02.2026 04:26
Hoch, höher, am höchsten – auch diesmal bei SCR Altach gegen FK Austria Wien
Hoch, höher, am höchsten – auch diesmal bei SCR Altach gegen FK Austria Wien(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

20. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den FK Austria Wien. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Eine intensive Partie verspricht das Duell im Schnabelholz zwischen Gastgeber SCR Altach und dem FK Austria Wien. Die Rheindörfler erbrachten nach der Winterpause mit dem Sieg im Cup gegen Sturm, einem Dreier gegen Blau-Weiß und einem Remis in Hartberg ihren Formnachweis bereits – die „Veilchen“ wiederum können 2:0-Siege gegen Salzburg und Rapid vorweisen.

„Eines der Topteams in Österreich!“
„Qualitativ ist es eines der Topteams in Österreich“, sagte SCR-Coach Ognjen Zaric, auf dessen Team Highlight-Wochen warten. Nach der Austria folgt ein weiteres Heimspiel gegen Rapid, dann das Cup-Halbfinale bei RB Salzburg und schließlich die Reise zu Meister Sturm.

Auf die Top-6 schielen die Altacher daher nicht. „Das sind Bretter, die auf uns zukommen“, sagte Zaric, der vor „Fantasien“ warnte. Ganz oben stehe der Klassenerhalt.

Die drittplatzierte Austria greift hingegen nach der Tabellenführung. „Wir wollen dort anschließen, wo wir in den letzten Spielen aufgehört haben und die nächsten drei Punkte einfahren, um uns oben festzusetzen“, meinte Verteidiger Philipp Wiesinger. „Altach ist in der Formtabelle weit vorne angesiedelt, wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um dort zu gewinnen“, sagte Austria-Coach Stephan Helm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
21.02.2026 04:26
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.842 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
231.591 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.348 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria
Derby ist gesichert
Sechs Stunden! Hartberg schaufelte sich in Form
Mehrere Ausfälle
Aderlass: Bei Sturm geht aktuell die „Hex“ um
Krone Plus Logo
Derby gegen Hartberg
Sieglos seit 2009: Amerhauser glaubt an den GAK
Krone Plus Logo
Jauk zur Sturm-Krise
„Veränderung wird seit jeher kritisch gesehen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf