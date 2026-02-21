LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen den GAK!

Auch beim GAK steht ein Jubiläum an, Mittelfeldspieler Murat Satin hat seinen Bundesliga-„Hunderter“ vor Augen. Viel wichtiger für das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer ist allerdings das Sammeln von Punkten, um den Abstand von drei Punkten gegenüber Schlusslicht Blau-Weiß Linz wieder zu vergrößern.