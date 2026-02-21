LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen den GAK!

20. Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt den GAK. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Im Steirer-Duell treffen mit dem TSV Hartberg und dem GAK zwei Klubs aufeinander, die sich in unterschiedlichen Situationen befinden. Während Hartberg als Fünfter um ein Ticket fürs obere Playoff kämpft, geht es für die Grazer im Abstiegskampf ums nackte Überleben.
250. Bundesliga-Spiel der Oststeirer
Beide Teams sind mit zwei Remis ins Jahr gestartet. TSV-Coach Manfred Schmid hat im 250. Bundesliga-Spiel der Oststeirer bis auf den verletzten Innenverteidiger Paul Komposch alle Mann an Bord.
Auch beim GAK steht ein Jubiläum an, Mittelfeldspieler Murat Satin hat seinen Bundesliga-„Hunderter“ vor Augen. Viel wichtiger für das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer ist allerdings das Sammeln von Punkten, um den Abstand von drei Punkten gegenüber Schlusslicht Blau-Weiß Linz wieder zu vergrößern.
„Es ist für uns das kleine Derby – und wir wollen endlich gegen Hartberg gewinnen“, sagte Feldhofer. In fünf Bundesliga-Duellen ist das noch nicht gelungen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.