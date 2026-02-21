LIVE ab 17 Uhr: Rapid gegen den Wolfsberger AC

„Wenn wir nicht an uns glauben, dann ...“

Auch Trainer Johannes Hoff Thorup spricht von einem Pflichtsieg. Der Däne, der am Donnerstag 37 wurde, versuchte nach der Derby-Pleite Rapid Selbstvertrauen einzuimpfen. „Wenn wir nicht an uns glauben, dann können wir nicht erwarten, dass es die anderen tun.“ Jannes Horn und Petter Nosa Dahl stehen wieder zur Verfügung.