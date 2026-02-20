Rot-weiß-rote Einsätze beim heutigen Olympia-Tag

Auch am heutigen Freitag wollen Österreichs Athleten und Athletinnen bei den Olympischen Spielen um Medaillen mitmischen. Wer für Rot-Weiß-Rot an den Start geht, erfahren Sie hier ...
Ski Cross:
Für unsere Ski-Cross-Athletinnen Christina Födermayr, Sonja Gigler und Katrin Ofner geht es ab 10 Uhr in der Qualifikation auf die Piste. Die Final-Läufe beginnen um 12 Uhr.
Ski Halfpipe:
Ebenfalls auf zwei Latten im Einsatz ist Samuel Baumgartner. Der 28-Jährige geht heute in der Halfpipe auf Medaillenjagd. Die Qualifikation ist für 10.30 Uhr geplant, das Finale für 19.30 Uhr.
Eisschnelllauf:
Ab 16.30 Uhr heißt es für Jeannine Rosner Gas geben. Die 19-Jährige geht über 1500 Meter an den Start.
Bob:
Im Zweier will heute Katrin Beierl mit Anschieberin Christania Williams für eine Überraschung sorgen. Der erste von vier Läufen beginnt um 18 Uhr, Lauf zwei folgt um 19.50 Uhr.
Mit den Tickern von sportkrone.at sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden und vor allem erfolgreichen Olympia-Tag!
