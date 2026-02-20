Vorteilswelt
Rot-weiß-rote Einsätze beim heutigen Olympia-Tag

Olympia
20.02.2026 07:34
Katrin Beierl geht heute im Zweier an den Start.
Katrin Beierl geht heute im Zweier an den Start.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch am heutigen Freitag wollen Österreichs Athleten und Athletinnen bei den Olympischen Spielen um Medaillen mitmischen. Wer für Rot-Weiß-Rot an den Start geht, erfahren Sie hier ...

Ski Cross:
Für unsere Ski-Cross-Athletinnen Christina Födermayr, Sonja Gigler und Katrin Ofner geht es ab 10 Uhr in der Qualifikation auf die Piste. Die Final-Läufe beginnen um 12 Uhr.

Katrin Ofner
Katrin Ofner

Ski Halfpipe:
Ebenfalls auf zwei Latten im Einsatz ist Samuel Baumgartner. Der 28-Jährige geht heute in der Halfpipe auf Medaillenjagd. Die Qualifikation ist für 10.30 Uhr geplant, das Finale für 19.30 Uhr.

Samuel Baumgartner
Samuel Baumgartner

Eisschnelllauf:
Ab 16.30 Uhr heißt es für Jeannine Rosner Gas geben. Die 19-Jährige geht über 1500 Meter an den Start.

Jeannine Rosner
Jeannine Rosner

Bob:
Im Zweier will heute Katrin Beierl mit Anschieberin Christania Williams für eine Überraschung sorgen. Der erste von vier Läufen beginnt um 18 Uhr, Lauf zwei folgt um 19.50 Uhr.

Katrin Beierl
Katrin Beierl

Mit den Tickern von sportkrone.at sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden und vor allem erfolgreichen Olympia-Tag!

