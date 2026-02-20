Zugbegleiter: Attacken und Beleidigungen nehmen zu

Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb ein
Flüge gecancelt
Immer wieder kommt es zu verbalen, aber auch körperlichen Übergriffen auf Zugpersonal. In Deutschland kam kürzlich sogar ein Mitarbeiter ums Leben, in der Steiermark wurde eine Frau schwer verletzt. Eine andere gibt nach einer Attacke auf. So reagieren die Bahnbetreiber.
„Es ist ein schwarzer Tag für alle Eisenbahner, mein tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen. Wir alle bei der Deutschen Bahn verurteilen diesen schrecklichen Gewaltexzess und den völlig sinnlosen Tod des Kollegen aufs Schärfste. Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt“, saß der Schock bei der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, tief.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.