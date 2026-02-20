Ingram für Toronto zu Auswärtssieg in Chicago

Detroit feierte Sieg in New York

Die im NBA-Osten unmittelbar vor Toronto viertplatzierten Cleveland Cavaliers ließen den Brooklyn Nets mit 112:84 keine Chance. Die Philadelphia 76ers auf Platz sechs verloren indes durch ein 107:117 gegen die Atlanta Hawks weiter Boden auf die Kanadier. Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzte sich Leader Detroit Pistons bei den New York Knicks mit 126:111 durch. Cade Cunningham zeichnete für 42 Punkte verantwortlich.