Hodgkinson zertrümmert Uralt-Weltrekord über 800 m

Weltrekord mit Ansage

Es war zudem ein Weltrekord mit Ansage. Nach ihrer Fabelzeit von Birmingham, wo sie auf das Finale der Meisterschaften verzichtet hatte, um sich ganz auf Liévin konzentrieren zu können, hatte sie den Rekordversuch selbstbewusst angekündigt: „Ich bin bereit! Ich bin zwar nervös und total aufgeregt, aber ich weiß, ich kann es schaffen, ich will die bekannt schnelle Bahn von Liévin und meine Topform nutzen.“ Schon im Vorjahr hatte sie übrigens bei den „Keely Klassic“ in Birmingham einen Weltrekordversuch geplant, diesen aber kurzfristig wegen einer Oberschenkelverletzung absagen müssen.Diesen Schmerz hat sie nun endgültig verdrängt und kündigte in Liévin weitere Großtaten für diesen Winter an. Dreimal hat sie in ihrer großen Karriere wegen Verletzungen schon Hallen-Weltmeisterschaften verpasst. Jetzt will sie sich aber als Weltrekordlerin auch bei der WM in Torun (20. bis 22. März) vergolden.