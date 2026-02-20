Würden Sie für sich ein Handyverbot akzeptieren?

Ja, vielleicht müsste man das Social-Media-Verbot bei Erwachsenen sogar priorisieren, weil sie damit weitaus mehr Unheil anrichten wie Unmündige. Denken Sie doch nur an den amerikanischen Präsidenten! Er setzt seine unfassbaren und für die gesamte Menschheit schädlichen Tweets zu jeder Tages- und Nachtzeit ab, ohne dass ihn Melania davon abhält oder mit Hausarrest bestraft. Ausgerechnet unseren Jugendlichen aber wollen wir das Kommunizieren mit Snapchat verbieten, wo es doch meist nur darum geht, ob nun Rapperin X cooler ist oder Schauspieler Y? Ich weiß, was Sie mir entgegnen: Wir Alten sind volljährig und damit für uns selbst verantwortlich, die Jugendlichen aber muss man vor sich selber schützen, denn die haben das noch nicht so im Griff.