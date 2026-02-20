„Spiderman-Einbrecher“ kletterten auf den Balkon

Böse Überraschung für eine Wohnungsbesitzerin in der Landeshauptstadt: Als sie nachhause kam, war die Balkontür eingeschlagen - und ihr im Kleiderschrank gebunkertes Geld weg.
Diese Täter wussten offenbar ganz genau, was sie, zu welchem Zeitpunkt, taten. Und bewiesen dabei Kletterkünste. In Abwesenheit ihres auserkorenen Opfers verschafften sich die Einbrecher in Klagenfurt zwischen 17 und 20 Uhr erst Zutritt zur Terasse, von wo die offenbar sportlichen Kriminellen schließlich über einen holzernen Sichtschutz auf den darüberliegenden Balkon im 1. Stock kletterten.
Diesen „erklommen“, schlugen die Verbrecher dann die Verglasung der Balkontür ein und wüteten in Folge in der gesamten Wohnung. Scheinbar im Wissen, dass die 32-jährige Bewohnerin hier eine größere Bargeldmenge gebunkert hatte, durchwühlten die unbekannten Täter sämtliche Kästen und Schubladen. Und wurden am Ende auch im Kleiderschrank fündig.
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Die Einbrecher entdeckten mehrere zehntausend Euro und machten sich schließlich mit diesen aus dem Staub. Offenbar über den selben Weg, über den sie auch gekommen waren. Das geschockte Opfer alarmierte nach seiner Heimkehr umgehend die Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalisten laufen auf Hochtouren.
