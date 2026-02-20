„Spiderman-Einbrecher“ kletterten auf den Balkon

Diese Täter wussten offenbar ganz genau, was sie, zu welchem Zeitpunkt, taten. Und bewiesen dabei Kletterkünste. In Abwesenheit ihres auserkorenen Opfers verschafften sich die Einbrecher in Klagenfurt zwischen 17 und 20 Uhr erst Zutritt zur Terasse, von wo die offenbar sportlichen Kriminellen schließlich über einen holzernen Sichtschutz auf den darüberliegenden Balkon im 1. Stock kletterten.