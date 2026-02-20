Vorteilswelt
Und das nützt es uns

So stark ähnelt Krebs bei Katzen dem des Menschen

Wissen
20.02.2026 05:00
Sie sind die Lieblinge unter den Haustieren der Österreicher: Samtpfoten. Eine großangelegte Studie hat nun Spannendes hervorgebracht.
Sie sind die Lieblinge unter den Haustieren der Österreicher: Samtpfoten. Eine großangelegte Studie hat nun Spannendes hervorgebracht.(Bild: Gorodenkoff - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Klingt komisch, ist aber so: Zwischen Tumoren bei Hauskatzen und jenen bei Menschen gibt es durchaus starke Parallelen. Das hat jetzt eine großangelegte Studie gezeigt. Die Erkenntnis kann aber nicht nur den Tieren helfen, sondern auch uns Menschen. Wir haben alle Infos dazu!

0 Kommentare

Nicht nur Tierbesitzer wissen: Das Verhältnis zwischen einer Katze und ihrem „Personal“ ist mehr als eine einfache Haustier-Mensch-Beziehung. Es ist eine tiefe emotionale Verbindung, ein einzigartiges Band, das auf einer langen Geschichte sowie auf Vertrauen und Respekt basiert. Katzen bereichern unser Leben – und sorgen, wenn es Zeit für den Abschied wird, für tiefen Herzschmerz.

Wissen
20.02.2026 05:00
