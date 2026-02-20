Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftakt gegen KSV

Der Teamgeist soll es für Austria Lustenau richten

Vorarlberg
20.02.2026 11:15
Im ersten Saisonduell im vergangenen August unterlagen Fabian Gmeiner & Co. beim KSV mit 1:3.
Im ersten Saisonduell im vergangenen August unterlagen Fabian Gmeiner & Co. beim KSV mit 1:3.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Nach 70 Tagen Pause beginnt heute für die Lustenauer die Mission Meistertitel und der damit verbundene Wiederaufstieg in die Bundesliga. Darum zählt beim Auftakt in das Frühjahr nur ein Sieg im Heimspiel gegen den Kapfenberger SV. Auch wenn man den Gegner gar nicht einschätzen kann. 

0 Kommentare

Spieler, Trainer, Sportdirektor – die Meinung bei der Austria ist einhellig. „Wir wollen zurück in die Bundesliga!“ Wie auch Außenverteidiger Fabian Gmeiner präzisiert: „Das ganze Team hat sich dieses Ziel in den Kopf gesetzt. Wir haben uns auch intern zusammengehockt und jeder weiß, worum es geht. Wir haben ein enormes Teamgefüge, jeder baut sich in die Mannschaft ein.“ Auch Neuling Asumah Abubakar hat sich bereits bestens eingelebt. Dass auf der Mannschaft ein Druck lastet, das Vorhaben auch in die Tat umzusetzen, ist allen bewusst.

Asumah Abubakar soll im Frühjahr für Tore in Lustenau sorgen.
Asumah Abubakar soll im Frühjahr für Tore in Lustenau sorgen.(Bild: GEPA)

Möglichst viele Siege
Um den Aufstieg tatsächlich zu schaffen, braucht es vor allem eines: möglichst viele Siege in den ausstehenden zwölf Spielen. Da soll, ja muss, heute (18) im Heimspiel gegen Kapfenberg der erste Dreier nach der 70-tägigen Winterpause her. Trainer Markus Mader zeigt sich froh darüber, dass es endlich wieder losgeht.

Coach Markus Mader will mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.
Coach Markus Mader will mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.(Bild: GEPA)

„Freilich gibt es nach so einer langen Pause immer eine Ungewissheit, aber die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung gut entwickelt.“ Der Trainer spricht – trotz eines 0:0 im letzten Test gegen Regionalligist Unterhaching – von einer gelungenen Generalprobe. „Perfekt wäre sie gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Doch man darf nicht vergessen, dass Unterhaching sicher in unserer Zweiten Liga mitspielen könnte.“ Die Tore, die man in der Vorbereitung nicht schoss, sollen in der Meisterschaft gelingen.

Gegner Kapfenberg vollzog im Winter einen Umbruch und holte gleich elf neue Spieler. Die Mannschaft gleicht also einer Wundertüte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
20.02.2026 11:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 3°
Symbol Schneeregen
Bludenz
2° / 4°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
1° / 5°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
1° / 5°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
402.369 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
160.198 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
119.113 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1713 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1384 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Vorarlberg
Auftakt gegen KSV
Der Teamgeist soll es für Austria Lustenau richten
Schneefahrbahn
Unfall-Chaos auf der Arlberg-schnellstraße S16
Öffis:
Fahrgäste können Mängel bei Haltestellen markieren
Bregenz-Coach Heraf:
„Es ist immer besser, wenn es um etwas geht“
„Keine Frage!“
Würden Sie für sich ein Handyverbot akzeptieren?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf