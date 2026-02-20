Der Teamgeist soll es für Austria Lustenau richten

„Freilich gibt es nach so einer langen Pause immer eine Ungewissheit, aber die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung gut entwickelt.“ Der Trainer spricht – trotz eines 0:0 im letzten Test gegen Regionalligist Unterhaching – von einer gelungenen Generalprobe. „Perfekt wäre sie gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Doch man darf nicht vergessen, dass Unterhaching sicher in unserer Zweiten Liga mitspielen könnte.“ Die Tore, die man in der Vorbereitung nicht schoss, sollen in der Meisterschaft gelingen.