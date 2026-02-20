„Es ist immer besser, wenn es um etwas geht“

Die Bregenzer brennen auf den Frühjahrsauftakt, haben sie doch als Schlusslicht eine große Mission vor sich – nur der Klassenerhalt zählt. Bei der gestrigen Anfahrt zum FAC nach Wien kühlte sich die vorgeheizte Stimmung im Bus der Festspielstädter aber ein wenig ab. Schon früh holte sie das Winterchaos ein. „Stau, Schneefahrbahn, es ist nicht schön“, meinte Coach Andreas Heraf, als er mit seinem Team erst bis München gekommen war, „und leider ist ja nicht einmal sicher, ob wir überhaupt spielen können, in Wien schneit es ja auch wie wild. Aber unterwegs sind wir, um anzutreten.“