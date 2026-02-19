Diensthund „Jerry“ erschnüffelt 15 Kilo Cannabis

400.000-Euro-Coup aufgeflogen

Nach der Sicherstellung von 43 Kilo Cannabiskraut im Straßenverkaufswert von 400.000 Euro ebenfalls auf dem Flughafen Wien Ende November 2025 sind inzwischen mehrere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Wien geklärt worden, teilte die Landespolizeidirektion zudem mit. Der 41-jährige Transporteur war vor knapp drei Monaten ebenso festgenommen worden wie ein 34 Jahre alter Komplize, der im Ankunftsbereich gewartet hatte.