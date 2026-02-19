Vorteilswelt
Der richtige Riecher

Diensthund „Jerry“ erschnüffelt 15 Kilo Cannabis

Niederösterreich
19.02.2026 15:08
Bei Gepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat Diensthund „Jerry“ am Mittwoch ein ...
Bei Gepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat Diensthund „Jerry“ am Mittwoch ein feines Näschen bewiesen.(Bild: LPD NÖ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spürhund „Jerry“ hatte bei einer Kontrolle am Mittwochabend den richtigen Riecher und hinderte einen französischen Staatsbürger daran, 15 Kilogramm Cannabis zu schmuggeln. Der Reisekoffer stammte aus Bangkok und sollte eigentlich nach Frankreich weitertransportiert werden. Dank „Jerry“ wurde der Mann überführt!

0 Kommentare

Das Cannabis war vakuumverpackt – doch der 24-jährige Franzose hatte nicht mit Spürhund „Jerry“ gerechnet. Bei einer Kontrolle um 19.30 Uhr schlug der Vierbeiner sofort an und bewies einen treffsicheren Riecher. In dem Koffer stellten Polizisten schließlich 15 Kilogramm Cannabiskraut sicher. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit.

Der Reisekoffer hatte sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok befunden und sollte nach Frankreich weitertransportiert werden. Darin fanden sich 30 Stück vakuumverpackte Päckchen zu je 500 Gramm Cannabiskraut. Der teilweise geständige 24-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

30 Stück vakuumverpackte Päckchen mit Cannabis waren in dem Koffer.
30 Stück vakuumverpackte Päckchen mit Cannabis waren in dem Koffer.(Bild: LPD NÖ)
Der vierbeinige Fahnder interessierte sich rasch für das Gepäck des 24-jährigen französischen ...
Der vierbeinige Fahnder interessierte sich rasch für das Gepäck des 24-jährigen französischen Staatsbürgers.(Bild: LPD NÖ)

400.000-Euro-Coup aufgeflogen
Nach der Sicherstellung von 43 Kilo Cannabiskraut im Straßenverkaufswert von 400.000 Euro ebenfalls auf dem Flughafen Wien Ende November 2025 sind inzwischen mehrere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Wien geklärt worden, teilte die Landespolizeidirektion zudem mit. Der 41-jährige Transporteur war vor knapp drei Monaten ebenso festgenommen worden wie ein 34 Jahre alter Komplize, der im Ankunftsbereich gewartet hatte.

Die Einbrüche waren von 2015 bis 2018 verübt worden. Beide Beschuldigte – sie sind serbische Staatsbürger – waren geständig. Sie wurden ebenfalls in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Niederösterreich
19.02.2026 15:08
Niederösterreich

