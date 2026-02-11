Cannabis-Plantage in Wohnung aufgeflogen

Zuvor waren anonyme Hinweise bei der Polizei eingegangen. Ob es sich dabei um Nachbarn oder ehemalige Abnehmer handelte, ist unklar. Bei der Einvernahme selbst gab sich der zuvor polizeilich unauffällige Ober-Grafendorfer wortkarg: Er machte keinerlei Angaben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.