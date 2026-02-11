Cannabis-Plantage in Wohnung aufgeflogen

Ein Zimmer seiner Wohnung hatte ein 41-Jähriger aus Ober-Grafendorf im Bezirk St. Pölten zur Cannabis-Plantage umgebaut. Nach einem anonymen Hinweis flog er allerdings auf – wenig später überraschten ihn die Spezialkräfte der Polizei.
Montagfrüh bekam der 41-Jährige aus Ober-Grafendorf im Bezirk St. Pölten Besuch der Polizei. Freundlich geläutet wurde aber nicht. Spezialeinheiten samt Diensthunden der Polizei öffneten die Tür und nahmen den Mostviertler fest. Denn der Mann dürfte seit geraumer Zeit im Drogengeschäft aktiv sein.
Bereits abgepacktes Kraut
Er hatte ein Zimmer seiner Wohnung komplett für den professionellen Anbau von Cannabis umgebaut. 149 in Blüte stehende Pflanzen und weitere 1,5 Kilo getrocknetes und bereits vakuumiert abgepacktes Cannabiskraut samt Utensilien wurden bei der Hausdurchsuchung sichergestellt.
Zuvor waren anonyme Hinweise bei der Polizei eingegangen. Ob es sich dabei um Nachbarn oder ehemalige Abnehmer handelte, ist unklar. Bei der Einvernahme selbst gab sich der zuvor polizeilich unauffällige Ober-Grafendorfer wortkarg: Er machte keinerlei Angaben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.
