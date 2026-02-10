Drogen im Wert von sechs Millionen Euro verkauft

Ein sehr lukratives – wenn auch illegales – Geschäft zogen drei junge Männer in den vergangenen Jahren in Oberösterreich auf. Das Trio soll unter anderem insgesamt 320 Kilogramm Cannabis und 14 Kilo Kokain verkauft haben. Insgesamt brachten sie Suchtmittel mit einem Straßenverkaufswert von sechs Millionen Euro in Umlauf.
Einen der umfangreichsten Ermittlungserfolge der letzten Jahre verzeichnete der Bereich Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamts Oberösterreich: Seit Oktober 2024 führten die Kriminalbeamten intensive Ermittlungen gegen eine professionell organisierte Tätergruppe wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels.
Nach Kosovo geflüchtet
Die Beschuldigten agierten mit hoher krimineller Energie, strukturiertem Vorgehen und einem weitverzweigten Netzwerk an involvierten Personen. Im Zuge der umfassenden Ermittlungen konnten drei Haupttäter im Alter von 21 und 22 Jahren ausgeforscht und festgenommen werden. Zwei der Beschuldigten konnten bereits frühzeitig identifiziert werden. Ihnen wird der Schmuggel und der Verkauf von rund 170 Kilogramm Cannabiskraut zur Last gelegt. Einer der Haupttäter wurde im Frühjahr 2025 in Österreich festgenommen, der Zweite entzog sich zunächst der Strafverfolgung durch Flucht in die Schweiz und weiter in den Kosovo.
Fünf Jahre unbedingte Haft
Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Wels erlassenen Europäischen Haftbefehls gelang es in enger Zusammenarbeit mit den kosovarischen Polizeibehörden, den Flüchtigen festzunehmen und im Sommer 2025 nach Österreich zu überstellen. Beide Männer wurden vom Landesgericht Wels noch nicht rechtskräftig zu fünf Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt.
Bargeld und Drogen sichergestellt
Im weiteren Verlauf der Ermittlungen geriet ein weiterer Haupttäter aus dem Raum Lambach ins Visier der Kriminalbeamten. Dieser wurde Anfang Juli 2025 festgenommen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung konnten erhebliche Mengen an Suchtmitteln sowie Bargeld sichergestellt werden. Dem zum Tatzeitpunkt 21-jährigen Beschuldigten wird der Verkauf von rund 150 Kilogramm Cannabiskraut und Haschisch, etwa 14 Kilogramm Kokain, rund 16 Kilogramm Methamphetamin, sowie MDMA und Amphetamin im Kilogrammbereich zur Last gelegt. Insgesamt brachten die drei Haupttäter in den vergangenen Jahren im Zentralraum Oberösterreich Suchtmittel im geschätzten Straßenverkaufswert von rund sechs Millionen Euro in Umlauf.
Detaillierte Handlungsanleitungen
Die besondere Professionalität und Organisationsstruktur der Täter zeigte sich unter anderem in sichergestellten Organigrammen, detaillierten Handlungsanleitungen für Kuriere, Bunkerhalter und Subverteiler sowie klar definierten Zuständigkeiten innerhalb des kriminellen Netzwerks. Neben den drei Hauptbeschuldigten konnten in Zusammenarbeit mit regionalen Kriminaldienstgruppen zwölf weitere Beitragstäter festgenommen und zahlreiche weitere involvierte Personen angezeigt werden. Darüber hinaus wurden Bargeld in der Höhe von rund 70.000 Euro sowie ein Pkw im Wert von etwa 50.000 Euro sichergestellt und beschlagnahmt.
Lieferanten aus dem Ausland
Die Ermittlungen führten zudem zu Lieferanten in Serbien, Tschechien, Deutschland und den Niederlanden. Die Verfahren gegen diese internationalen Tätergruppierungen werden derzeit in enger Kooperation mit den jeweiligen ausländischen Polizeibehörden fortgeführt. Der vorliegende Akt gilt als umfangreichster Ermittlungsfall der letzten Jahre im Suchtgiftmilieu im Bezirk Wels-Land und stellt einen massiven Schlag gegen die organisierte Suchtmittelkriminalität im österreichischen Zentralraum dar.
