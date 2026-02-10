Drogen im Wert von sechs Millionen Euro verkauft

Nach Kosovo geflüchtet

Die Beschuldigten agierten mit hoher krimineller Energie, strukturiertem Vorgehen und einem weitverzweigten Netzwerk an involvierten Personen. Im Zuge der umfassenden Ermittlungen konnten drei Haupttäter im Alter von 21 und 22 Jahren ausgeforscht und festgenommen werden. Zwei der Beschuldigten konnten bereits frühzeitig identifiziert werden. Ihnen wird der Schmuggel und der Verkauf von rund 170 Kilogramm Cannabiskraut zur Last gelegt. Einer der Haupttäter wurde im Frühjahr 2025 in Österreich festgenommen, der Zweite entzog sich zunächst der Strafverfolgung durch Flucht in die Schweiz und weiter in den Kosovo.