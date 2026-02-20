Wer vertritt Österreich beim Song Contest in Wien?

Song-Contest-Fans wissen: das Lied selbst ist nur die halbe Miete. Mindestens genauso viel zählt die Performance, aber die werden wir erst heute Abend begutachten können. Nachdem wir alle zwölf Finalisten für „Vienna Calling“ in den letzten Wochen ausführlich porträtierten, haben wir vor der großen Entscheidung noch einmal alle Lieder einer kurzen Analyse unterzogen. Und wahrlich: Es ist ein bunter Strauß an Klangblumen, mit dem die Kandidatinnen und Kandidaten heute Abend auffahren.