Heute Entscheidung

Wer vertritt Österreich beim Song Contest in Wien?

20.02.2026 05:00
Diese zwölf Kandidaten kämpfen heute Abend bei „Vienna Calling“ um den Einzug für Österreich ins ...
Diese zwölf Kandidaten kämpfen heute Abend bei „Vienna Calling“ um den Einzug für Österreich ins Song-Contest-Finale, das im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht.(Bild: Klaus Titzer)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Bei der großen Show „Vienna Calling“ (20.15 Uhr, ORF 1) kämpfen heute zwölf Kandidaten um den Finaleinzug für den ESC in Wien. Wir haben die einzelnen Lieder der Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal einzeln analysiert und wagen einen Ausblick auf die jeweiligen Erfolgschancen.

Song-Contest-Fans wissen: das Lied selbst ist nur die halbe Miete. Mindestens genauso viel zählt die Performance, aber die werden wir erst heute Abend begutachten können. Nachdem wir alle zwölf Finalisten für „Vienna Calling“ in den letzten Wochen ausführlich porträtierten, haben wir vor der großen Entscheidung noch einmal alle Lieder einer kurzen Analyse unterzogen. Und wahrlich: Es ist ein bunter Strauß an Klangblumen, mit dem die Kandidatinnen und Kandidaten heute Abend auffahren.

Harte Metalklänge, epische Opern-Anleihen, Ohrwurm-Pophits, eingängiger Dialekt, multikulturelle Klangbilder, folkloristische Wohnzimmersounds und Beatles-Anleihen – hier ist wahrlich alles dabei. Neben einer 43-köpfigen Jury entscheiden heute Abend Sie, wer Österreich heuer am 16. Mai beim ESC in der Wiener Stadthalle vertritt. Hier die einzelnen Kurz-Analysen mit den Songs zur Einstimmung:

Anna-Sophie: „Superhuman“
Empowernder Pop-Song mit einem eingängigen Refrain, dem bei aller Ohrwurmtauglichkeit aber etwas Variantenreichtum fehlt. Top für die Charts.
ESC-Chancen: 3/5

Bamlak Werner: „We Are Not Just One Thing“
Mehrsprachig, klanglich multikulturell, tanzbar und episch. Äthiopische Trommeln treffen auf Kärntner Jodler. Top-Song!
ESC-Chancen: 4,5/5

Cosmó: „Tanzschein“
Der Burgenländer ist ein Geheimtipp. Ein flotter Beat, die tiefe Stimme und klangliche Referenzen an Deichkind machen schlichtweg viel Spaß.
ESC-Chancen: 3,5/5

David Kurt: „Pockets Full Of Snow“
Singer/Songwriter mit Folk-Touch, der auf Passenger macht. Das ist schön fürs Gürtelbeisl, aber zu wenig für die große ESC-Bühne.
ESC-Chancen: 1/5

Julia Steen: „Julia“
Den Pop mit Country und einer markant-tiefen Stimme zu vermischen, mutet etwas schräg an. Es fehlt dem Song an einer klaren Richtungslinie.
ESC-Chancen: 2,5/5

Kayla Krystin: „I brenn“
Von der Piano-Ballade zum mitreißenden Schlagerpop-Manifest. „I brenn“ wird im Dialekt gesungen und ist pathetisch – aber auch furchtbar eingängig.
ESC-Chancen: 4/5

Lena Schaur: „Painted Reality“
Eine Blues-Gitarre, viel Soul und Leidenschaft im Gesang – nur leider wirkt die Nummer, als hätte man sie so schon zigmal woanders gehört.
ESC-Chancen: 2,5/5

Nikotin: „Unsterblich“
Er hat zwar den größten Bekanntheitsgrad, der Song klingt aber wie ein Mash-Up der letzten Beiträge aus Österreich, überzogen mit einer Wiener Tuchent.
ESC-Chancen: 3,5/5

Philip Piller: „Das Leben ist Kunst“
Der ESC-Fan will alles – und rührt auch alles in sein Lied. Oper, Musical, Nintendo-Klänge – nur bleibt davon nur sehr wenig langfristig hängen.
ESC-Chancen: 3/5

Sidrit Vokshi: „Wenn ich rauche“
Ein Piano, rauchige Stimme und Herzschmerz – keine schlechte Kombination in der Theorie. In der Praxis wäre beim Songaufbau mehr drinnen gewesen.
ESC-Chancen: 2,5/5

Reverend Stomp: „Mescalero Ranger“
Zwischen 60s-Garage-Rock mit Surf-Gitarre und Beatles-Verehrung sind die vier Bayern angesiedelt. Ein Roadtrip im Cabrio ist aber kein Song Contest.
ESC-Chancen: 1/5

Frevd: „Riddle“
Die neu gegründete Band mit Konzept vereint mysteriöse Maskerade mit gesunder Härte und psychologischem Lokalkolorit. ESC-Fans im Netz lieben die Combo.
ESC-Chancen: 4/5

Wer ist Ihr großer Favorit? Heute Abend folgt die große Entscheidung, wer Österreich am 16. Mai beim Song Contest in der Wiener Stadthalle vertreten wird.

