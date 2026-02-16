Wer soll Österreich beim ESC 2026 vertreten?

Wer ist Ihr Favorit für den Eurovision Song Contest? Nach dem Sieg von JJ im Vorjahr findet der 70. ESC in Wien statt. Doch wer darf für unser Land auf die Heimbühne? Stimmen Sie jetzt ab!
Für das große Jubiläums-Event in der Bundeshauptstadt sucht der ORF den perfekten Act. Aus über 500 Bewerbungen wurden zwölf außergewöhnliche Talente und Bands ausgewählt, die am 20. Februar bei „Vienna Calling“ um das Ticket für die Weltbühne kämpfen.
Hier können Sie in die Auswahl reinhören!
Jetzt abstimmen!
Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick – mit Klick auf den Namen kommen Sie jeweils zum persönlichen „Krone“-Porträt!
Wer ist Ihr Favorit? Wem rechnen Sie am Freitag die größten Chancen zu, unser Land beim ESC 2026 würdevoll zu vertreten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Hinweis: Das offizielle Voting des ORF findet am Abend der Show statt. Unsere Umfrage zeigt das aktuelle Stimmungsbild der Leser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.