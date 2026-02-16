Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen Sie ab!

Wer soll Österreich beim ESC 2026 vertreten?

Community
16.02.2026 15:02
Porträt von Community
Von Community

Wer ist Ihr Favorit für den Eurovision Song Contest? Nach dem Sieg von JJ im Vorjahr findet der 70. ESC in Wien statt. Doch wer darf für unser Land auf die Heimbühne? Stimmen Sie jetzt ab!

0 Kommentare

Für das große Jubiläums-Event in der Bundeshauptstadt sucht der ORF den perfekten Act. Aus über 500 Bewerbungen wurden zwölf außergewöhnliche Talente und Bands ausgewählt, die am 20. Februar bei „Vienna Calling“ um das Ticket für die Weltbühne kämpfen.

Hier können Sie in die Auswahl reinhören!

Wer darf Österreich beim ESC 2026 vertreten? Stimmen Sie ab!
Wer darf Österreich beim ESC 2026 vertreten? Stimmen Sie ab!(Bild: Klaus Titzer)

Jetzt abstimmen!

Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick – mit Klick auf den Namen kommen Sie jeweils zum persönlichen „Krone“-Porträt!

  • Anna-Sophie: Mit „Superhuman“ bringt die Steirerin eine kraftvolle Pop-Hymne.
  • Bamlak Werner: Die Kärntnerin setzt mit „We Are Not Just One Thing“ auf modernen Ethno-Pop.
  • Cosmó: Mit „Tanzschein“ will er die Wiener Stadthalle in einen riesigen Dancefloor verwandeln.
  • David Kurt: Der Wiener sorgt mit der Ballade „Pockets Full Of Snow“ für Gänsehaut-Momente.
  • Frevd: Die fünfköpfige Rock-Band will mit „Riddle“ internationale Akzente setzen.
  • Julia Steen: Bekannt aus dem Radio, tritt sie mit dem Deutsch-Pop-Song „Julia“ an.
  • Kayla Krystin: Die Tirolerin bringt mit „I brenn“ echten Austro-Pop in den Wettbewerb.
  • Lena Schaur: Mit „Painted Reality“ präsentiert sie modernen Pop aus Tirol.
  • Nikotin: Sein Song „Unsterblich“ verspricht eingängigen deutschen Pop mit Tiefgang.
  • Philip Piller: Der Wiener Künstler erinnert uns daran: „Das Leben Ist Kunst“.
  • Reverend Stomp: Mit „Mescalero Ranger“ bringt die Gruppe einen ganz eigenen, markanten Sound.
  • Sidrit Vokshi: Er sprang kurzfristig ein und überzeugt mit der emotionalen Pop-Ballade „Wenn Ich Rauche“.

Wer ist Ihr Favorit? Wem rechnen Sie am Freitag die größten Chancen zu, unser Land beim ESC 2026 würdevoll zu vertreten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!

Hinweis: Das offizielle Voting des ORF findet am Abend der Show statt. Unsere Umfrage zeigt das aktuelle Stimmungsbild der Leser.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
16.02.2026 15:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichWien
ORF
Eurovision Song Contest
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wer darf Österreich beim ESC 2026 vertreten? Stimmen Sie ab!
Stimmen Sie ab!
Wer soll Österreich beim ESC 2026 vertreten?
Folge von Montag
Mehr Kraft im Körper ist mehr Energie im Alltag
Ganz schön schlüpfrig!
Rian enthüllt die größte Homeoffice-Lüge
Folge von Sonntag
Stark! Mit Philipp Kraft und Stabilität trainieren
krone.tv-Spezial
Stars, Skandale: Das war der Wiener Opernball 2026
Mehr Forum
Frage des Tages
Verkleiden Sie sich im Fasching?
Frage des Tages
Schon 13 Medaillen: Sind Sie zufrieden?
Diskutieren Sie mit!
Was hätten Sie sich von Kern erwartet?
Diskutieren Sie mit!
Wie gefährlich sind Temu & Co für unseren Handel?
Diskutieren Sie mit!
Enkeltrick & Co: Wurden Sie schon mal abgezockt?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
160.602 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.436 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.552 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
746 mal kommentiert
Mehr Community
Frage des Tages
Sieben Euro: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?
Krone Plus Logo
Ihre Lebensgeschichten
Leser-Storys: So fand ich meine große Liebe
Diskutieren Sie mit!
Achten Sie beim Autokauf auf die Schadstoffbilanz?
HAND AUFS HERZ
Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich?
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr schlimmster Kosename?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf