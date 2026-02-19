Polizei fragt: Wer kennt diese Karten-Diebe?

Den beiden Männern dürfte es gelungen sein, ihre Opfer durch Ansprechen auf Parkplätzen und in Tiefgaragen abzulenken und dabei die Bankomat- und Kreditkarten zu stehlen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird nun um Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsfahndung gebeten. Insbesondere Betreiber und Angestellte von Beherbergungsbetrieben sollen sich von der Öffentlichkeitsfahndung angesprochen fühlen.