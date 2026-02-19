Polizei fragt: Wer kennt diese Karten-Diebe?

Die beiden auf den Fotos ersichtlichen Männer werden beschuldigt, an Supermarkt-Kassen die PIN-Codes der Bankomatkarten ihrer Opfer ausgespäht und in weiterer Folge durch Ablenken der Opfer die Bankomat- bzw. Kreditkarten gestohlen zu haben.
Den beiden Männern dürfte es gelungen sein, ihre Opfer durch Ansprechen auf Parkplätzen und in Tiefgaragen abzulenken und dabei die Bankomat- und Kreditkarten zu stehlen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird nun um Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsfahndung gebeten. Insbesondere Betreiber und Angestellte von Beherbergungsbetrieben sollen sich von der Öffentlichkeitsfahndung angesprochen fühlen.
Konkret schlugen die Täter am 2. Oktober 2025 in St. Florian am Inn (Oberösterreich), am 3. Oktober in Hallein und Saalfelden und am 4. Oktober in Kitzbühel und St. Johann in Tirol (Tirol) zu.
Der Beuteschaden wird derzeit mit mindestens 15.000 Euro beziffert. Auf Grund der bisherigen Ermittlungen wird angenommen, dass die Täter die Nacht auf 3. Oktober 2025 vermutlich im Raum Stadt Salzburg und Umgebung bzw. die Nächte auf 4. und 5. Oktober im Bereich Pinzgau, Kitzbühel, St. Johann in Tirol und Wörgl verbracht haben.
