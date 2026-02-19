Das Ziel der Lustenauer ist ganz klar der Titel

Kollektiv als Stärke

Lustenaus Stärken liegen im Kollektiv, das es im Herbst mehrmals verstand, Spiele in der Schlussphase für sich zu entscheiden. Man mühte sich jedoch mehr zu den Siegen, als dass man spielerisch überzeugte. Im Frühjahr braucht es eine Steigerung. Das Selbstbewusstsein, das die Mannschaft im Training zeigt, muss sie auch auf den Platz übertragen. Und zwar von der ersten Minute an. Dann kann das Reichshofstadion schnell zum Hexenkessel werden. Die Resultate in den vier Testspielen waren jedoch enttäuschend, auch offensiv entfaltete das Spiel noch nicht jene Wirkung, die einen zukünftigen Meister ausmacht.