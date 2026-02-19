Vorteilswelt
OMV putzt sich ab

Dreckiger Sprit „killt“ Motor des Leasingautos

Niederösterreich
19.02.2026 05:15
Manuela Wehofer vor ihrem kaputten Wagen.
Manuela Wehofer vor ihrem kaputten Wagen.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Dunkle Wolken über dem Pendlerland Niederösterreich! Denn Schmutz im Treibstoff verursachte einen doppelten Motorschaden und brachte eine 49-Jährige in große Geldnöte: Reparaturkosten von mehr als 10.000 Euro müssen zusätzlich zu den Leasingraten aufgebracht werden. Rechtsschutz-Versicherung und OMV putzen sich ab.

Die Freude über die Anschaffung ihres neuen Gebrauchtwagens war groß. Doch hielt diese nur ein Jahr an. Denn der Hyundai i30 von Manuela Wehofer aus Allentsteig fuhr plötzlich keinen Meter mehr. Die Diagnose: Motorschaden.

Niederösterreich
19.02.2026 05:15
Niederösterreich
