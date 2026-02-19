Dreckiger Sprit „killt“ Motor des Leasingautos

Dunkle Wolken über dem Pendlerland Niederösterreich! Denn Schmutz im Treibstoff verursachte einen doppelten Motorschaden und brachte eine 49-Jährige in große Geldnöte: Reparaturkosten von mehr als 10.000 Euro müssen zusätzlich zu den Leasingraten aufgebracht werden. Rechtsschutz-Versicherung und OMV putzen sich ab.