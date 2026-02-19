Wiener Linien App erkennt eigene Bim-Sperre nicht

KI nicht „Launen einiger Milliardäre“ überlassen
UNO-Generalsekretär:
Leser schlagen Alarm: Mehrere Termine kursieren zum Start der Öffi-Einschränkungen in Simmering. Aushang, Website, Fahrplan – jeder nennt andere Details. Was gilt jetzt?
Von März bis Oktober erneuern die Wiener Linien in der Simmeringer Hauptstraße Gleise und Weichen. Gearbeitet wird nachts zwischen 22.30 Uhr und Betriebsbeginn. Betroffen sind die Linien 11 und 71. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Arbeiten finden in drei Phasen statt. So weit, so klar. Doch beim Starttermin herrscht Verwirrung. Mehrere Leser haben sich bei der „Krone“ gemeldet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.