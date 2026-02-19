Wiener Linien App erkennt eigene Bim-Sperre nicht

Von März bis Oktober erneuern die Wiener Linien in der Simmeringer Hauptstraße Gleise und Weichen. Gearbeitet wird nachts zwischen 22.30 Uhr und Betriebsbeginn. Betroffen sind die Linien 11 und 71. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Arbeiten finden in drei Phasen statt. So weit, so klar. Doch beim Starttermin herrscht Verwirrung. Mehrere Leser haben sich bei der „Krone“ gemeldet.