Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus

Motorradhersteller KTM ließ seine Produkte jahrelang von der Salzburger Designagentur Kiska gestalten. Gleichzeitig hielt KTM zu Spitzenzeiten 50 Prozent der Anteile an Kiska – derzeit sind es laut Firmenbuch über die Muttergesellschaft Bajaj Mobility noch 20 Prozent. Nun trennt sich KTM aber von seinen Anteilen, wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten.