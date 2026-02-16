Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus

Die Pleite des Innviertler Motorradherstellers KTM hatte auch Folgen für die Designagentur Kiska. War KTM früher Hauptkunde und Hälfte-Eigentümer der Agentur, ziehen sich die Innviertler nun völlig aus dem Partner-Unternehmen zurück – sie übergeben ihren Anteil an Mühlviertler.
Motorradhersteller KTM ließ seine Produkte jahrelang von der Salzburger Designagentur Kiska gestalten. Gleichzeitig hielt KTM zu Spitzenzeiten 50 Prozent der Anteile an Kiska – derzeit sind es laut Firmenbuch über die Muttergesellschaft Bajaj Mobility noch 20 Prozent. Nun trennt sich KTM aber von seinen Anteilen, wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten.
Gegenüber der „Krone“ bestätigt KTM den vollständigen Rückzug von der Salzburger Agentur. Grund sei, dass man das Design der Produkte künftig wieder näher an das eigene Unternehmen holen möchte.
Mühlviertler übernehmen Mehrheit
Die Anteile von KTM übernimmt das Technologieunternehmen Loxone aus Kollerschlag im Mühlviertel. Loxone rettete Kiska mit einer Geldspritze von fünf Millionen Euro bereits nach der Insolvenz von KTM, als die Aufträge des Motorradherstellers für die Salzburger Agentur einbrachen. Künftig soll Loxone 71 Prozent an Kiska halten.
Die große Abhängigkeit von KTM wurde für die Salzburger Designagentur zum Problem, 42 Mitarbeiter mussten infolge der KTM-Insolvenz gehen. Aktuell hat die Agentur 160 Beschäftigte. Mittlerweile sieht sich das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs.
