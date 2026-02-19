Stadlober trauert vor ihrem letzten Olympia-Start

Emotionale Stunden für Österreichs Medaillenhoffnung Teresa Stadlober. Vor ihrem letzten Olympia-Start, dem 50-Kilometer-Rennen im klassischen Stil, trauert die Langläuferin um ihre verstorbene Oma.
Bisher blieb Teresa Stadlober bei ihren Olympia-Starts eine Medaille verwehrt. Am Abschlusstag will die Salzburgerin im 50-km-Rennen im klassischen Stil noch einmal alles geben. Doch das Rennen wird für die 33-Jährige nicht nur körperlich zur Herausforderung. Wie sie auf Instagram bekanntgab, ist ihre Oma verstorben. „Am Montag hast du deine Augen für immer geschlossen, ohne Schmerzen, so wie du es dir immer gewünscht hast. Wir sind unendlich traurig, aber auch unendlich dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre, für all deine Liebe und alles, was du uns mitgegeben hast“, schrieb Stadlober zu gemeinsamen Bildern.
Familiensache Olympia
Für Stadlober sind die Spiele dieses Jahr ein echtes Familienprojekt: Ihre Mutter Roswitha Stadlober ist als ÖSV-Präsidentin vor Ort und ihr Bruder und Ex-Langläufer Luis Stadlober arbeitet als ORF-Experte.
Stadlober schrieb: „Den Skiathlon hast du noch im Fernsehen gesehen und ich weiß, den 50er wirst du von oben beobachten. Ich werde für dich laufen, mit dir im Herzen. Danke für alles, Oma. Du fehlst unendlich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.