Stadlober trauert vor ihrem letzten Olympia-Start

Bisher blieb Teresa Stadlober bei ihren Olympia-Starts eine Medaille verwehrt. Am Abschlusstag will die Salzburgerin im 50-km-Rennen im klassischen Stil noch einmal alles geben. Doch das Rennen wird für die 33-Jährige nicht nur körperlich zur Herausforderung. Wie sie auf Instagram bekanntgab, ist ihre Oma verstorben. „Am Montag hast du deine Augen für immer geschlossen, ohne Schmerzen, so wie du es dir immer gewünscht hast. Wir sind unendlich traurig, aber auch unendlich dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre, für all deine Liebe und alles, was du uns mitgegeben hast“, schrieb Stadlober zu gemeinsamen Bildern.