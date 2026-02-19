Waffennarr hortete Hitler-Wein und Panzergranaten

Entschärfungsdienst musste kommen

Bei den Hausdurchsuchungen fanden Polizisten unter anderem drei Gewehre und zwei Pistolen sowie Teile einer MP 40. Besonders brisant war die Sicherstellung zweier scharfer Panzergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums musste beigezogen werden. Aufgrund der bedingten Transportfähigkeit der Kriegsrelikte wurden diese in einem nahe gelegenen Steinbruch gesprengt. Der 41-Jährige musste sich am Landesgericht Wels nun wegen NS-Wiederbetätigung und Waffenvergehen verantworten.