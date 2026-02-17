Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch

Kanzler Stocker in Klagenfurt, Kanzleranwärter Kickl in Ried und der steirische SPÖ-Chef Lercher im Murtal: Kräftig wird allerorts für deren Reden zum morgigen Aschermittwoch geworben. Man würde sich wünschen, die Herren ließen es lieber sein. Ist doch die Aschermittwochsrede ein aus dem Ausland eingeschlepptes Ärgernis wie Ragweed oder Halloween.