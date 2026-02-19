„Dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet“

Darum könnte WAC sogar eine ganze Elf verlieren!
Kapitän über Zukunft
Österreichs Kombinierer wollen sich am Donnerstag auch im dritten Olympiabewerb Edelmetall schnappen: Silberheld Lamparter möchte dabei wie bei der WM 2021 die Norweger biegen. Cheftrainer Christoph Bieler: „Ziel ist eine Medaille, aber wie ich die zwei Burschen kenne, weiß ich, sie wollen mehr.“
Auf dem Papier ist Norwegen mit Doppel-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro am Donnerstag der haushohe Favorit beim Teamsprint der Kombinierer. „Er ist in einer richtig tollen Verfassung“, nickte der zweimal knapp geschlagene Johannes Lamparter. Der 25-Jährige aus Oslo darf sich dabei ganz auf seine Stärke in der Loipe verlassen. Nach neun Bestzeiten im Weltcup war der Wikinger auch bei den olympischen Einzelrennen zweimal der schnellste Langläufer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.