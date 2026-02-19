„Dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet“

Auf dem Papier ist Norwegen mit Doppel-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro am Donnerstag der haushohe Favorit beim Teamsprint der Kombinierer. „Er ist in einer richtig tollen Verfassung“, nickte der zweimal knapp geschlagene Johannes Lamparter. Der 25-Jährige aus Oslo darf sich dabei ganz auf seine Stärke in der Loipe verlassen. Nach neun Bestzeiten im Weltcup war der Wikinger auch bei den olympischen Einzelrennen zweimal der schnellste Langläufer.