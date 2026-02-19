Weingenuss aus dem Elsass gewinnen

Riesling, Gewürztraminer und Pinot Noir gehören zu den Aushängeschildern. Mit einem eigenen Stil, geprägt von Boden, Klima und Tradition, hebt sich das Elsass deutlich vom Rest Frankreichs ab. Das Klima im Elsass ist nämlich ideal für Weinbau: Viele Sonnenstunden, wenig Regen und kühle Nächte lassen die Trauben langsam reifen. So entstehen besonders aromatische und frische Weine. Auch der Boden spielt eine große Rolle: Vom harten Granit über Kalkstein bis zu Sand und Mergel, das Elsass ist ein geologisches Mosaik. Jeder Weinberg bringt andere Aromen hervor, was den Weinen ihre komplexe und unverwechselbare Note verleiht.