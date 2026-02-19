Weingenuss aus dem Elsass gewinnen

Im Osten Frankreichs an der Grenze zu Deutschland erstreckt sich mit dem Elsass eine Weinregion, die zwar zu den kleinsten Frankreich gehört, aber auf eine große Historie zurückblicken kann. Die „Krone“ verlost unter allen teilnehmenden Weinliebhabern zwei Weinpakete aus der ostfranzösischen Weinregion.
Malerische Dörfer mit Fachwerkhäusern, der Geruch von frisch gebackenem Baguette und ein Glas Wein in der Hand während die Sonne sanft an der Nase kitzelt. Nur wenige Flugstunden von Österreich entfernt liegt eine der spannendsten Weinregionen Europas: Das Elsass. Und doch kennt sie hierzulande noch kaum jemand. Dabei ist die Gegend nicht nur für ihre charmanten Dörfer und malerischen Landschaften bekannt, sondern vor allem für ihre ausdrucksstarken, eleganten Weine.
Riesling, Gewürztraminer und Pinot Noir gehören zu den Aushängeschildern. Mit einem eigenen Stil, geprägt von Boden, Klima und Tradition, hebt sich das Elsass deutlich vom Rest Frankreichs ab. Das Klima im Elsass ist nämlich ideal für Weinbau: Viele Sonnenstunden, wenig Regen und kühle Nächte lassen die Trauben langsam reifen. So entstehen besonders aromatische und frische Weine. Auch der Boden spielt eine große Rolle: Vom harten Granit über Kalkstein bis zu Sand und Mergel, das Elsass ist ein geologisches Mosaik. Jeder Weinberg bringt andere Aromen hervor, was den Weinen ihre komplexe und unverwechselbare Note verleiht.
Wer Weine mit Charakter, Herkunft und Herz sucht, sollte das Elsass entdecken. Ob mineralischer Riesling oder aromatischer Gewürztraminer hier trifft Jahrhunderte altes Wissen auf moderne Nachhaltigkeit. Ein Geheimtipp, der definitiv eine Reise – oder zumindest ein Glas – wert ist.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Weinbau im Elsass eine lange Geschichte hat, die bis zu den Kelten zurückreicht. Römer und Mönche führten den Anbau weiter, im 16. Jahrhundert war das Elsass sogar eines der wichtigsten Weinzentren Europas. Diese tief verwurzelte Tradition trifft heute auf moderne Methoden und sorgt so für einen spannenden Mix aus alten Werten und neuem Denken.
Was das Elsass besonders macht
Bio, Biodynamie und viel Verantwortung: Hier wird Nachhaltigkeit wirklich gelebt. Über 40 % der Winzer arbeiten biologisch oder biodynamisch, das ist ein absoluter Spitzenwert in Europa. Beim Anbau der Reben spielen natürliche Zyklen und sogar Mondphasen die Hauptrolle. Klingt ungewöhnlich, hat sich aber als besonders schonend und effektiv erwiesen. Mit diesem Einsatz für Umwelt, Gesundheit und Qualität zeigt das Elsass, wie moderne Landwirtschaft im Einklang mit der Natur funktionieren kann.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost unter allen Teilnehmern nun jeweils eine von 12 Weinflaschen mit exquisiten Wein aus dem französischen Elsass. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25.02, 09;00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchancen erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
