Die Premiere verspricht ein Spektakel zu werden

Österreichs Skibergsteiger Johanna Hiemer und Paul Verbnjak fiebern der Premiere ihrer Sportart bei den Olympischen Spielen am Donnerstag entgegen. Im Single-Bewerb in der Außenseiter-Rolle, ist man im Mixed dafür ein Mitfavorit im spektakulären Rennen um die Medaillen.
„Damit kenne ich mir gut aus, nach meiner Karriere könnte ich mir vorstellen, ein kleines Café aufzumachen“, grinst Paul Verbnjak. In dem wohl auch Johanna Hiemer vorbeikommen würde – schließlich trinkt die 30-jährige Steirerin, zweifache Mutter, bis zu vier Kaffee pro Tag: „Ein Tag ohne geht bei mir nicht, das ist eine kleine Sucht.“ Ja, kein Wunder, dass sich die beiden in Italien sichtlich wohlfühlen. Wo sie Teil von Historischem sind: Der olympischen Premiere ihres Sports, dem Skibergsteigen.
