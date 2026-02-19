Skibergsteigen: Sprint ab 9.50 Uhr LIVE

Starkes Weltcupfinale von Hiemer

Im Weltcup hat sie zuletzt die Plätze fünf und sechs erreicht, die Erwartungshaltung will sie aber nicht zu hoch schrauben. „Eine Medaille ist für mich schwierig, aber im Sprint kann immer was passieren, sprich Fehler bei den Wechseln, oder die Nerven. Aber natürlich liegt der Fokus auf dem Mixed“, sagt die Steirerin, die dafür auch Fellwechsel intensiv geübt hat. „Mein Mann ist ein paar Mal mit der Stoppuhr dagestanden, bei 30 Grad, ich bin mir manchmal wie ein Volltrottel vorgekommen“, sagte die 30-Jährige.