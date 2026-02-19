Von wegen „Nepo Baby“ – Ötzi kämpft wie ein Löwe

Von wegen „Nepo Baby“: Im krone.tv-Interview spricht Gerry Friedle Klartext, nachdem seine Tochter Lisa-Marie wegen ihrer ORF-TV-Show ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war und damit für Getuschel gesorgt hatte.
Zuerst tauchte Lisa-Marie Friedle (23), die Tochter von DJ Ötzi (55), an der Seite ihres berühmten Papas im Winter 2025 bei der ORF-Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ auf. Schon damals wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt: „So, wie es halt immer in der Branche ist“, sagen dazu die Kiebitze. Als sie dann aber auch noch von Melissa Naschenweng eine ORF-Kitzbühel-Partysendung übernahm (die Naschenweng dem Vernehmen nach 2027 wieder zurückbekommt), zerrissen sich die Leut endgültig das Maul, nicht nur einmal fiel in diesem Zusammenhang auch das „böse“ Wort Nepotismus.
Alles nur kein „Nepo Baby“
Während die Powerfrau diesbezüglich auch im Gespräch mit ADABEI schon einmal zu verstehen gab, dass sie einfach nur ihren Job bestmöglich erledigen wolle, ging DJ Ötzi einen Schritt weiter, als er bei krone.tv sagte, dass er das alles nicht nachvollziehen könne. Seine Tochter sei alles, nur kein „Nepo Baby“. „Wir haben ganz einen anderen Fokus, wir haben nicht alles geplant, was auf uns zukommt – oder eben auf Lisa zukommt“, so der Papa, der stolz auf die Leistungen seiner Tochter ist. Er räumt auch ein: „Ich verstehe das, wenn Kritik kommt. . .“
Aber man kann es halt nie allen recht machen, und Lisa-Marie hat bei allen ihren Auftritten ihre Frau gestanden. Das steht fest. „Sie macht so viel. Ich kann noch viel von ihr lernen“, sagt Papa Gerry ganz stolz. Das darf er auch sein. . .
