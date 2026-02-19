Von wegen „Nepo Baby“ – Ötzi kämpft wie ein Löwe

Alles nur kein „Nepo Baby“

Während die Powerfrau diesbezüglich auch im Gespräch mit ADABEI schon einmal zu verstehen gab, dass sie einfach nur ihren Job bestmöglich erledigen wolle, ging DJ Ötzi einen Schritt weiter, als er bei krone.tv sagte, dass er das alles nicht nachvollziehen könne. Seine Tochter sei alles, nur kein „Nepo Baby“. „Wir haben ganz einen anderen Fokus, wir haben nicht alles geplant, was auf uns zukommt – oder eben auf Lisa zukommt“, so der Papa, der stolz auf die Leistungen seiner Tochter ist. Er räumt auch ein: „Ich verstehe das, wenn Kritik kommt. . .“