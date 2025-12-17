Jeder Dritte mit US-Wirtschaftspolitik zufrieden

Der US-Präsident hatte die Wahl im vergangenen Jahr unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft anzukurbeln. Bisher ist die Inflation hartnäckig hoch geblieben und liegt bei knapp drei Prozent. Zwei Prozent wären laut den Verantwortlichen besser für die Wirtschaft. Die Befragten sehen zudem nicht, dass die Lebenshaltungskosten niedriger würden. 27 Prozent sind mit dem Kurs dazu zufrieden, Anfang Dezember waren es noch 31 Prozent.