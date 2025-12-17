Jeder Dritte mit US-Wirtschaftspolitik zufrieden

Immer mehr Menschen in den Vereinigten Staaten sind mit Trumps Wirtschaftspolitik unzufrieden. Die Zustimmung sank auf 33 Prozent und damit den niedrigsten Wert in diesem Jahr. Zufrieden sind laut einer Umfrage von Reuters/Ipsos vor allem Republikanerinnen und Republikaner.
Von diesen bewerten immerhin 72 Prozent den wirtschaftspolitischen Kurs positiv. Anfang Dezember waren es noch 78 Prozent. Die allgemeine Zustimmung zur Amtsführung des US-Präsidenten ging ebenfalls zurück - und zwar von 41 Prozent (Anfang Dezember) auf 39. Bei Trumps Amtseinführung im Jänner waren noch 47 Prozent damit zufrieden, wie der Präsident seine Aufgaben erledigt.
Der US-Präsident hatte die Wahl im vergangenen Jahr unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft anzukurbeln. Bisher ist die Inflation hartnäckig hoch geblieben und liegt bei knapp drei Prozent. Zwei Prozent wären laut den Verantwortlichen besser für die Wirtschaft. Die Befragten sehen zudem nicht, dass die Lebenshaltungskosten niedriger würden. 27 Prozent sind mit dem Kurs dazu zufrieden, Anfang Dezember waren es noch 31 Prozent.
In einer früheren Umfrage haben Befragte angegeben, die Wirtschaftsmaßnahmen unberechenbar zu finden und eine Rezession zu befürchten. „Der Präsident hat ein goldenes Zeitalter versprochen. Aber alles, was eigentlich bergauf gehen sollte, geht bergab, alles, was eigentlich bergab gehen sollte, geht bergauf“, sagte James Pethokoukis von der konservativen Denkfabrik American Enterprise Institute.
Diesmal haben Reuters und Ipsos 1016 Personen in den USA online befragt. Die Fehlertoleranz beträgt drei Prozentpunkte.
